La JUTEP abrió llamado con sueldo de más de $104.000: requisitos y cómo anotarse

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) abrió un nuevo llamado laboral dirigido a profesionales del área contable para ocupar un cargo de contador/a público/a en Montevideo, con una remuneración nominal de $104.730 a valores de enero de 2026.
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La convocatoria corresponde al Llamado Nº 0022/2026 y permanecerá abierta hasta el próximo 28 de mayo. El vínculo será bajo la modalidad de provisoriato, con una duración inicial de 12 meses. Según lo establecido en las bases, una vez finalizado ese período y tras una evaluación de desempeño favorable, la persona seleccionada podrá acceder a la designación definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.
Contador Público
El puesto pertenece al escalafón A, grado 13, bajo la denominación “Asesor III”, serie Contador Público. La carga horaria será de 40 horas semanales y las funciones se desempeñarán en las oficinas de la JUTEP, ubicadas en Rincón 528, en Montevideo.
Entre los requisitos excluyentes para postularse figura contar con título de contador público expedido por la Universidad de la República o por instituciones reconocidas oficialmente por la autoridad competente.
Además, se exige una experiencia mínima de dos años en tareas vinculadas al análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial. Las bases también establecen que los aspirantes deberán acreditar experiencia en análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas, así como manejo de herramientas de gestión contable y análisis financiero.
Selección
La selección se realizará a través de varias etapas. El proceso comenzará con la instalación del tribunal y la verificación de los requisitos excluyentes. Posteriormente se desarrollará una prueba de oposición, seguida de la evaluación de méritos y antecedentes.
Quienes continúen en carrera deberán participar además de una evaluación psicolaboral y una entrevista con el tribunal antes del fallo final.
Las bases también detallan una serie de incompatibilidades y prohibiciones para acceder al cargo. Por ejemplo, la persona seleccionada no podrá mantener otros vínculos vigentes con la Administración Pública, salvo en casos habilitados legalmente, ni percibir determinadas pasividades o subsidios provenientes de actividad pública.
Asimismo, quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido desvinculadas de organismos públicos por faltas graves administrativas o que tengan inhabilitaciones derivadas de sentencias penales ejecutoriadas.
Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través del portal oficial de Uruguay Concursa, donde también se encuentran disponibles las bases completas del llamado y los detalles del proceso de selección.