La JUTEP abrió llamado con sueldo de más de $104.000: requisitos y cómo anotarse

Entre los requisitos excluyentes para postularse figura contar con título de contador público expedido por la Universidad de la República o por instituciones reconocidas oficialmente por la autoridad competente.

Además, se exige una experiencia mínima de dos años en tareas vinculadas al análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial. Las bases también establecen que los aspirantes deberán acreditar experiencia en análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas, así como manejo de herramientas de gestión contable y análisis financiero.

Selección

La selección se realizará a través de varias etapas. El proceso comenzará con la instalación del tribunal y la verificación de los requisitos excluyentes. Posteriormente se desarrollará una prueba de oposición, seguida de la evaluación de méritos y antecedentes.

Quienes continúen en carrera deberán participar además de una evaluación psicolaboral y una entrevista con el tribunal antes del fallo final.

Las bases también detallan una serie de incompatibilidades y prohibiciones para acceder al cargo. Por ejemplo, la persona seleccionada no podrá mantener otros vínculos vigentes con la Administración Pública, salvo en casos habilitados legalmente, ni percibir determinadas pasividades o subsidios provenientes de actividad pública.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido desvinculadas de organismos públicos por faltas graves administrativas o que tengan inhabilitaciones derivadas de sentencias penales ejecutoriadas.

Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través del portal oficial de Uruguay Concursa, donde también se encuentran disponibles las bases completas del llamado y los detalles del proceso de selección.