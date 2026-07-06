Senadora de Paraguay trató a Mbappé de "camerunés colonizado" y este le respondió fuertemente

Estos comentarios generaron el repudio inmediato tanto de los integrantes del senado de Paraguay, así como de ministerios, quienes salieron a desmarcarse de estos dichos.

La fuerte respuesta de Mbappé

El goleador de Francia no dejó pasar estos dichos, y apuntó de manera lapidaria en contra de la senadora paraguaya a quien trató de "despreciable e indigna de su cargo".

"Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", agregó.

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", cerró el mensaje Kylian Mbappé.