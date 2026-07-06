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Mbappé | Mundial |

"despreciable e indigna de su cargo"

Senadora de Paraguay trató a Mbappé de "camerunés colonizado" y este le respondió fuertemente

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", escribió Mbappé en su cuenta de X.

Celeste Amarilla y sus comenatrios contra Mbappe.

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A través de su cuenta de X, la senadora trató al futbolista que defiende al Real Madrid de "camerunés colonizado, haciéndose pasar por francés, resentido, recién rico, arrogante y feo".

"Este bruto ni siquiera ha aprendido a escribir. En lugar de leche materna, creció chupando cocos, y las criaturas más educadas que jamás escuchó fueron chimpancés", agregó en otra publicación.

Estos comentarios generaron el repudio inmediato tanto de los integrantes del senado de Paraguay, así como de ministerios, quienes salieron a desmarcarse de estos dichos.

La fuerte respuesta de Mbappé

El goleador de Francia no dejó pasar estos dichos, y apuntó de manera lapidaria en contra de la senadora paraguaya a quien trató de "despreciable e indigna de su cargo".

"Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", agregó.

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", cerró el mensaje Kylian Mbappé.

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