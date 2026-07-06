Funcionarios de la Dirección de Registros se declaran en preconflicto

Entre los reclamos de los funcionarios se destaca lo que refiere a los trabajadores contratados mediante la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyos contratos vencen el próximo 31 de agosto.

Por esta razón es que el pasado viernes llevaron adelante una asamblea. En la misma, señalaron que la Dirección General de Registros enfrenta una disminución sostenida de su plantilla debido a jubilaciones que no han sido reemplazadas mediante concursos de ingreso o ascenso.

Se declaran en preconflicto

A consecuencia del debate en la asamblea, el sindicato resolvió declararse en preconflicto por la situación de los recursos humanos y convocarse en asamblea permanente.

También anunció que llevará sus reclamos al Parlamento para exponer la situación que atraviesan las oficinas registrales del país y reclamar avances concretos.

En este marco, la AFRU dio un plazo al Gobierno hasta el próximo 13 de julio para que habilite los recursos necesarios y comunique avances concretos sobre la implementación de la reestructura.

De no obtener respuestas, advirtió que podrían aplicar medidas de conflicto, entre ellas la realización exclusiva de tareas internas, la atención únicamente de vencimientos y caducidades, o incluso la suspensión de la atención al público en las oficinas registrales del país.