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Sindicales Adeom | Presupuestación | Silvia Tejera

Tras caida de acuerdo con la IM

Adeom en preconflicto: "La Intendencia puede presupuestar, pero no se aplica"

Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, explicó el conflicto con la Intendencia de Montevideo por la presupuestación de funcionarios, salarios y falta de personal.

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Secretaria de Adeom, Silvia Tejera. 

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se encuentra en una situación de preconflicto con la Intendencia de Montevideo (IM) luego de que, en los últimos días, se frustrara la posibilidad de avanzar en un preacuerdo que venía siendo negociado desde fines de 2025.

La secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, explicó que la definición de preconflicto marca una etapa previa a medidas más severas, con impacto potencial en los servicios. “Estamos en preconflicto, todavía no nos declaramos en conflicto”, señaló, y aclaró que “trabajar en conflicto implica trabajar sumamente reglamento, que es cumplir las 6 horas y no hacer ningún tipo de tarea extraordinaria”.

En ese sentido, advirtió que buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía se sostienen por el esfuerzo adicional del funcionariado. “Muchos de los servicios que se le brindan a la ciudadanía se sostienen por la cantidad de horas extra que hacen los compañeros por la falta de personal”, señaló.

El origen del diferendo se remonta a un preacuerdo alcanzado en diciembre de 2025, tras negociaciones bipartitas y tripartitas con mediación del Ministerio de Trabajo. Según relató Tejera, el texto fue firmado con la condición de ser refrendado por una asamblea. Sin embargo, el 28 de enero la propuesta fue rechazada por la base sindical, que elaboró una contrapropuesta a partir de 16 mociones.

La dirigente explicó que aunque esas mociones mantenían similitudes con el documento original, introducían cambios, especialmente en materia salarial. La Intendencia, no obstante, rechazó la totalidad de esa nueva propuesta en febrero, lo que profundizó el desacuerdo. En marzo, una nueva asamblea volvió a descartar el texto inicial, incluso con modificaciones, y avanzó hacia una contrapropuesta con formato de convenio.

Presupuestación e incremento salarial

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la presupuestación de funcionarios ingresados entre 2023 y 2025. Tejera indicó que el planteo del sindicato apunta a acortar los plazos previstos por la administración. “La Intendencia puede, si quiere, presupuestar a estos compañeros”, sostuvo, al recordar que la normativa vigente habilita ese proceso a los seis meses, aunque reconoció que “es un artículo que está, pero no se ha aplicado nunca”.

La dirigente remarcó que la presupuestación es clave para la estabilidad laboral y el acceso a derechos. “Implica la seguridad en el puesto municipal”, afirmó, y agregó que la condición de contratado limita posibilidades como acceder a alquileres o créditos, debido a la naturaleza anual de los vínculos laborales. Desde la Intendencia, según Tejera, la respuesta es que "no hay presupuesto”

El aspecto salarial es otro de los puntos de tensión. Al respecto, Tejera explicó que la propuesta oficial, que destina un 1,5% de la masa salarial a mejoras en salarios y carrera funcional, fue rechazada por la asamblea, que reclama un incremento mayor.

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