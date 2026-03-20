Adeom en preconflicto: "La Intendencia puede presupuestar, pero no se aplica"

El origen del diferendo se remonta a un preacuerdo alcanzado en diciembre de 2025, tras negociaciones bipartitas y tripartitas con mediación del Ministerio de Trabajo. Según relató Tejera, el texto fue firmado con la condición de ser refrendado por una asamblea. Sin embargo, el 28 de enero la propuesta fue rechazada por la base sindical, que elaboró una contrapropuesta a partir de 16 mociones.

La dirigente explicó que aunque esas mociones mantenían similitudes con el documento original, introducían cambios, especialmente en materia salarial. La Intendencia, no obstante, rechazó la totalidad de esa nueva propuesta en febrero, lo que profundizó el desacuerdo. En marzo, una nueva asamblea volvió a descartar el texto inicial, incluso con modificaciones, y avanzó hacia una contrapropuesta con formato de convenio.

Presupuestación e incremento salarial

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la presupuestación de funcionarios ingresados entre 2023 y 2025. Tejera indicó que el planteo del sindicato apunta a acortar los plazos previstos por la administración. “La Intendencia puede, si quiere, presupuestar a estos compañeros”, sostuvo, al recordar que la normativa vigente habilita ese proceso a los seis meses, aunque reconoció que “es un artículo que está, pero no se ha aplicado nunca”.

La dirigente remarcó que la presupuestación es clave para la estabilidad laboral y el acceso a derechos. “Implica la seguridad en el puesto municipal”, afirmó, y agregó que la condición de contratado limita posibilidades como acceder a alquileres o créditos, debido a la naturaleza anual de los vínculos laborales. Desde la Intendencia, según Tejera, la respuesta es que "no hay presupuesto”

El aspecto salarial es otro de los puntos de tensión. Al respecto, Tejera explicó que la propuesta oficial, que destina un 1,5% de la masa salarial a mejoras en salarios y carrera funcional, fue rechazada por la asamblea, que reclama un incremento mayor.