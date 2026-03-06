Adeom volvió a rechazar el preacuerdo y presentará una nueva propuesta

Además del rechazo, la Asamblea votó por “amplia mayoría” una nueva propuesta para negociar con la IM. Esta propuesta “contempla algunas cosas” del texto anterior pero tiene modificaciones.

Aumento real de salario

Algunos de estos cambios, por ejemplo, son que el aumento real de salario sea por encima del índice de precios al consumo y que las presupuestaciones “se den en su conjunto, pero a la brevedad”.

La contrapropuesta, establece que a partir de octubre de 2026 –y en cada octubre en adelante–, “se otorgará un aumento salarial proporcional diferencial, partiendo del SIR 1 (Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones) con un incremento de 3,167% hasta llegar al SIR 18.

Con esta nueva propuesta sobre la mesa, la dirección de Adeom solicitó una nueva instancia de negociación tripartita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por s parte el intendente Mario Bergara, afirmó hace algunas semanas que el preacuerdo firmado en diciembre era “un buen preacuerdo para la administración y los trabajadores” y sostuvo que la intendencia aspira a tener un convenio colectivo, pero que tenía que ser uno “cumplible”. Además, la IM argumentó que en el presupuesto quinquenal presentado a la Junta Departamental se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo, por lo que, en ese sentido, tampoco existe margen de maniobra.