Sindicales Adeom | Ministerio de Trabajo |

Intendencia de Montevideo

Adeom volvió a rechazar el preacuerdo y presentará una nueva propuesta

El sindicato ya solicitó una reunión al Ministerio de Trabajo para tener una negociación tripartita. La comuna argumenta que no tiene mucho margen de maniobra.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
La asamblea general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) volvió a rechazar el preacuerdo del convenio colectivo alcanzado por la dirección del sindicato en negociación con la Intendencia de Montevideo (IM).

El 24 de diciembre, la directiva de Adeom, compuesta por el presidente Julio Cameto y la secretaria general Silvia Tejera, alcanzó un preacuerdo en el que, como punto principal, se preveían ajustes salariales modificando el salario base, lo cual es una reivindicación histórica del gremio.

En una instancia que comenzó a las 10.00 del jueves, y que llevó a paralizar las actividades desde las 9.00, la dirección del sindicato puso a consideración el mismo texto que la asamblea general ya había rechazado el 28 de enero, un mes después de la negociación entre la comuna capitalina y el sindicato.

Además del rechazo, la Asamblea votó por “amplia mayoría” una nueva propuesta para negociar con la IM. Esta propuesta “contempla algunas cosas” del texto anterior pero tiene modificaciones.

Aumento real de salario

Algunos de estos cambios, por ejemplo, son que el aumento real de salario sea por encima del índice de precios al consumo y que las presupuestaciones “se den en su conjunto, pero a la brevedad”.

La contrapropuesta, establece que a partir de octubre de 2026 –y en cada octubre en adelante–, “se otorgará un aumento salarial proporcional diferencial, partiendo del SIR 1 (Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones) con un incremento de 3,167% hasta llegar al SIR 18.

Con esta nueva propuesta sobre la mesa, la dirección de Adeom solicitó una nueva instancia de negociación tripartita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por s parte el intendente Mario Bergara, afirmó hace algunas semanas que el preacuerdo firmado en diciembre era “un buen preacuerdo para la administración y los trabajadores” y sostuvo que la intendencia aspira a tener un convenio colectivo, pero que tenía que ser uno “cumplible”. Además, la IM argumentó que en el presupuesto quinquenal presentado a la Junta Departamental se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo, por lo que, en ese sentido, tampoco existe margen de maniobra.

