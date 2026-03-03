Conflicto en Conaprole: convocan a una reunion tripartita para esta semana

Según indica el comunicado, luego de que cada una de las partes expresara sus puntos, entendieron que "estaban dadas las condiciones" para convocar en el transcurso de esta semana a un ámbito tripartito, donde se llevaran a cabo las negociaciones durante quince días. Se tratarán los temas de régimen (subproductos y otros) y la cuestión de los lacteos.

La misiva añade que esto implica que, durante el tiempo que duren las negociaciones, se mantendrá el "status quo", según señalaron.

"Una vez culminado dicho período, el MTSS analizará con las partes los posibles acuerdos alcanzados", sostiene AOEC. Aún así, explicaron que también "se podrá extender el plazo de la negociación en caso de que las circunsancias lo ameriten".

Comunicado completo: