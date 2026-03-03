Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Conaprole | conflicto |

Sigue la polémica

Conflicto en Conaprole: convocan a una reunion tripartita para esta semana

Según informó el sindicato de Conaprole, durante el tiempo que duren las negociaciones se mantendrá el "status quo" entre las partes.

Puerta de Conaprole en la calle Magallanes.

Puerta de Conaprole en la calle Magallanes.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) informó este martes en un comunicado que durante la jornada de ayer, el sindicato fue convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para "buscar caminos de diálogo" en el marco del conflicto que afecta a la industra lactea y, en particular, a la empresa Conaprole

De la instancia participaron por el MTSS el ministro Juan Castillo, así como la Directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios. En representación de los trabajadores, se hicieron presentes el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y dirigentes de AOEC, como Luis Goichea y Enrique Mendez.

Desde la empresa, participaron el presidente de Conaprole, Gabriel Fernandez, y el director Daniel Laborde.

Según indica el comunicado, luego de que cada una de las partes expresara sus puntos, entendieron que "estaban dadas las condiciones" para convocar en el transcurso de esta semana a un ámbito tripartito, donde se llevaran a cabo las negociaciones durante quince días. Se tratarán los temas de régimen (subproductos y otros) y la cuestión de los lacteos.

La misiva añade que esto implica que, durante el tiempo que duren las negociaciones, se mantendrá el "status quo", según señalaron.

"Una vez culminado dicho período, el MTSS analizará con las partes los posibles acuerdos alcanzados", sostiene AOEC. Aún así, explicaron que también "se podrá extender el plazo de la negociación en caso de que las circunsancias lo ameriten".

Comunicado completo:

WhatsApp Image 2026-03-03 at 10.20.43

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar