La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) informó este martes en un comunicado que durante la jornada de ayer, el sindicato fue convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para "buscar caminos de diálogo" en el marco del conflicto que afecta a la industra lactea y, en particular, a la empresa Conaprole
Sigue la polémica
Conflicto en Conaprole: convocan a una reunion tripartita para esta semana
Según informó el sindicato de Conaprole, durante el tiempo que duren las negociaciones se mantendrá el "status quo" entre las partes.