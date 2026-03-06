Hacete socio para acceder a este contenido

Paysandú

Imputan a un hombre y a la madre de una niña por abuso sexual

La Justicia dispuso prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para la madre de la víctima. El caso había provocado indignación en el barrio y disturbios que terminaron con una casa incendiada.

Abuso sexual en Paysandú

Por Redacción de Caras y Caretas

El caso de presunto abuso sexual contra una niña de 12 años, que meses atrás causó fuerte impacto en Paysandú tuvo en las últimas horas un nuevo avance en el ámbito judicial. La Justicia Penal resolvió imputar a un hombre de 47 años por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, en reiteración real con otros delitos de abuso sexual y violencia doméstica agravada.

Como medida cautelar, el magistrado dispuso prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras continúa el proceso de investigación. Además, también fue imputada una mujer de 38 años —madre de la menor— por la presunta comisión de reiterados delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, cuatro de ellos en concurso formal con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado. En este caso, la Justicia determinó arresto domiciliario total, junto a otras restricciones y medidas cautelares.

Denuncia y activación del protocolo de protección

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Primer Turno y se inició a partir de una denuncia presentada en julio del año pasado, que derivó en la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

Según la información recopilada, la denuncia señalaba presuntos abusos sexuales contra una niña de 12 años, quien incluso debió ser internada en un centro de salud. Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de protección y la menor quedó provisoriamente bajo el cuidado de otro familiar mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Protesta vecinal y graves incidentes

Cuando los hechos se hicieron públicos, se generó una fuerte reacción entre los vecinos del barrio donde residía la familia. Más de un centenar de personas se congregó frente a la vivienda de los ahora imputados para expresar su rechazo y exigir que abandonaran el lugar.

