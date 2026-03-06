El caso de presunto abuso sexual contra una niña de 12 años, que meses atrás causó fuerte impacto en Paysandú tuvo en las últimas horas un nuevo avance en el ámbito judicial. La Justicia Penal resolvió imputar a un hombre de 47 años por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, en reiteración real con otros delitos de abuso sexual y violencia doméstica agravada.
Paysandú
Imputan a un hombre y a la madre de una niña por abuso sexual
La Justicia dispuso prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para la madre de la víctima. El caso había provocado indignación en el barrio y disturbios que terminaron con una casa incendiada.