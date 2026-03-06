Imputan a un hombre y a la madre de una niña por abuso sexual

Según la información recopilada, la denuncia señalaba presuntos abusos sexuales contra una niña de 12 años, quien incluso debió ser internada en un centro de salud. Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de protección y la menor quedó provisoriamente bajo el cuidado de otro familiar mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Protesta vecinal y graves incidentes

Cuando los hechos se hicieron públicos, se generó una fuerte reacción entre los vecinos del barrio donde residía la familia. Más de un centenar de personas se congregó frente a la vivienda de los ahora imputados para expresar su rechazo y exigir que abandonaran el lugar.