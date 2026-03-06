Aumentan vigilancia en infraestructuras de importancia ante guerra en Medio Oriente

Por su parte, la delegación uruguaya en la CTM, citada por el diario Cambio de Salto indicó que las actividades del lado uruguayo “se desarrollan con normalidad y en caso de existir información adicional, las mismas serán comunicadas oportunamente a través de los canales institucionales”.

Nervios en Argentina

Agrega Cambio que en las últimas horas, se conoció que los representantes argentinos en la Comisión Técnica Mixta trasladaron a sus pares uruguayos el pedido de las autoridades del vecino país para aumentar la seguridad en la represa.

La Represa de Salto Grande, uno de los activos de infraestructura más críticos del Cono Sur por su importancia en la generación de energía y el control del cauce del río Uruguay.

Sin detalle de la vigilancia

Los detalles específicos de los protocolos de defensa se mantienen bajo reserva por razones de seguridad nacional, no obstante se ha confirmado que el refuerzo implica un control más estricto de los accesos vehiculares y peatonales en el puente internacional que une las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay).

Asimismo, se ha incrementado el patrullaje fluvial y terrestre en las zonas aledañas al vertedero y las casas de máquinas.