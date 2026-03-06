Hacete socio para acceder a este contenido

Política

en salto grande

Aumentan vigilancia en infraestructuras de importancia ante guerra en Medio Oriente

Las autoridades de Salto Grande dispusieron un aumento de las medidas de seguridad en la represa ante la extensión de las acciones bélicas en Medio Oriente.

 FocoUy
Por Fabián Tapia

El Gobierno elevó el nivel de vigilancia y seguridad en infraestructuras de importancia en el país ante la extensión de la guerra en el Medio Oriente a consecuencia de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, continúa el seguimiento la asistencia a ciudadanos uruguayos en la zona de conflicto.

Las tareas de vigilancia e inteligencia son similares a las que adoptaron otros países de la región por el mismo tema, indicaron fuentes del Gobierno citadas por Radio Montecarlo.

En este marco, medios de prensa de Salto indicaron que las autoridades de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande dispusieron un incremento en la vigilancia y control de las instalaciones de la represa binacional. La medida involucra a la parte argentina de la represa.

Por su parte, la delegación uruguaya en la CTM, citada por el diario Cambio de Salto indicó que las actividades del lado uruguayo “se desarrollan con normalidad y en caso de existir información adicional, las mismas serán comunicadas oportunamente a través de los canales institucionales”.

Nervios en Argentina

Agrega Cambio que en las últimas horas, se conoció que los representantes argentinos en la Comisión Técnica Mixta trasladaron a sus pares uruguayos el pedido de las autoridades del vecino país para aumentar la seguridad en la represa.

La Represa de Salto Grande, uno de los activos de infraestructura más críticos del Cono Sur por su importancia en la generación de energía y el control del cauce del río Uruguay.

Sin detalle de la vigilancia

Los detalles específicos de los protocolos de defensa se mantienen bajo reserva por razones de seguridad nacional, no obstante se ha confirmado que el refuerzo implica un control más estricto de los accesos vehiculares y peatonales en el puente internacional que une las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay).

Asimismo, se ha incrementado el patrullaje fluvial y terrestre en las zonas aledañas al vertedero y las casas de máquinas.

