Deportes Apertura | Nacional | Peñarol

futbol hasta el lunes

Wanderers y Deportivo Maldonado abren la quinta fecha del Apertura

Peñarol estará enfrentando a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo el próximo sábado, mientras que Juventud de Las Piedras recibirá a Nacional el domingo.

Wanderers ante Deportivo Maldonado por el Apertura.

 Foto: Tenfield
Con el encuentro entre Wanderers y Deportivo Maldonado, este viernes se estará abriendo la quinta fecha del Torneo Apertura, que se extenderá hasta el próximo lunes. Central Español, Deportivo Maldonado y Peñarol son los líderes del primer torneo corto del año.

El encuentro entre bohemios y fernandinos tendrá lugar en el Parque Viera a partir de las 20:00 horas, con arbitraje de Javier Feres y Yimmy Álvarez. El que gane, trepará de manera momentánea, al primer lugar de la tabla.

Además, Peñarol recibirá el sábado en su casa a Danubio, mientras que el domingo Nacional deberá viajar a Las Piedras para enfrentarse a Juventud.

Viernes 6 de marzo

20:00 - Wanderers vs Deportivo Maldonado

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

Sábado 7 de marzo

17:00 - Progreso vs Albion

  • Parque Paladino
  • Leodán González - Andrés Cunha (VAR)

20:30 - Peñarol vs Danubio

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)

Domingo 8 de marzo

09:45 - Racing vs Cerro

  • Parque Roberto
  • Juan Cianni - Christian Ferreyra (VAR)

17:00 - Juventud vs Nacional

  • Parque Artigas
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

20:00 - Defensor Sporting vs Central Español

  • Estadio Franzini
  • Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 9 de marzo

18:30 - Cerro Largo vs MC Torque

  • Estadio Ubilla
  • Pablo Silveira - Diego Riveiro (VAR)

21:30 - Boston River vs Liverpool

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Santiago Motta - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Apertura

  1. Central Español - 9
  2. Peñarol - 9
  3. Deportivo Maldonado - 9
  4. Racing - 7
  5. MC Torque - 7
  6. Liverpool - 7
  7. Defensor Sporting - 7
  8. Nacional - 7
  9. Wanderers - 7
  10. Danubio - 6
  11. Albion - 4
  12. Cerro Largo - 3
  13. Boston River - 2
  14. Cerro - 2
  15. Juventud de Las Piedras - 1
  16. Progreso - 1

