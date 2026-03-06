Wanderers y Deportivo Maldonado abren la quinta fecha del Apertura

Con el encuentro entre Wanderers y Deportivo Maldonado, este viernes se estará abriendo la quinta fecha del Torneo Apertura, que se extenderá hasta el próximo lunes. Central Español, Deportivo Maldonado y Peñarol son los líderes del primer torneo corto del año.
El encuentro entre bohemios y fernandinos tendrá lugar en el Parque Viera a partir de las 20:00 horas, con arbitraje de Javier Feres y Yimmy Álvarez. El que gane, trepará de manera momentánea, al primer lugar de la tabla.
Además, Peñarol recibirá el sábado en su casa a Danubio, mientras que el domingo Nacional deberá viajar a Las Piedras para enfrentarse a Juventud.
Viernes 6 de marzo
20:00 - Wanderers vs Deportivo Maldonado
- Parque Viera
- Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)
Sábado 7 de marzo
17:00 - Progreso vs Albion
- Parque Paladino
- Leodán González - Andrés Cunha (VAR)
20:30 - Peñarol vs Danubio
- Estadio Campeón Del Siglo
- Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)
Domingo 8 de marzo
09:45 - Racing vs Cerro
- Parque Roberto
- Juan Cianni - Christian Ferreyra (VAR)
17:00 - Juventud vs Nacional
- Parque Artigas
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)
20:00 - Defensor Sporting vs Central Español
- Estadio Franzini
- Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 9 de marzo
18:30 - Cerro Largo vs MC Torque
- Estadio Ubilla
- Pablo Silveira - Diego Riveiro (VAR)
21:30 - Boston River vs Liverpool
- Estadio Campeones Olímpicos
- Santiago Motta - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Apertura
- Central Español - 9
- Peñarol - 9
- Deportivo Maldonado - 9
- Racing - 7
- MC Torque - 7
- Liverpool - 7
- Defensor Sporting - 7
- Nacional - 7
- Wanderers - 7
- Danubio - 6
- Albion - 4
- Cerro Largo - 3
- Boston River - 2
- Cerro - 2
- Juventud de Las Piedras - 1
- Progreso - 1