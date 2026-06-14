AEBU aprobó el convenio colectivo tras más de nueve meses de negociación

Reclamo por más funcionarios y mejoras en la atención

Tras la aprobación del convenio, el sindicato iniciará una nueva etapa de trabajo enfocada en la dotación de personal y la estructura de las sucursales bancarias. En ese sentido, Umpiérrez sostuvo que el crecimiento de algunas localidades del interior y de Montevideo no ha sido acompañado por un aumento acorde en los recursos humanos de los bancos públicos.

Si bien reconoció que en los últimos dos períodos se cubrieron todas las vacantes disponibles, advirtió que aún existe una necesidad de incorporar más funcionarios para fortalecer la gestión de la banca pública y mejorar la calidad de atención a los usuarios.

El convenio también incluye mecanismos para preservar el salario real de los trabajadores durante su vigencia y suma una serie de medidas vinculadas a la política de cuidados. Entre ellas, se incorporan licencias para el cuidado de familiares enfermos, para la atención de recién nacidos y la equiparación de derechos entre padres adoptantes y biológicos.

Desde AEBU destacaron especialmente estos avances, teniendo en cuenta que el 61% de los trabajadores de la banca pública son mujeres, lo que convierte a las políticas de cuidados en un aspecto central dentro de la agenda sindical.