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Sindicales acuerdo | funcionarios |

Banca Oficial

AEBU aprobó el convenio colectivo tras más de nueve meses de negociación

La asamblea de AEBU realizada este sábado ratificó el acuerdo alcanzado con los bancos públicos. El sindicato destacó avances salariales y en materia de cuidados.

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 Martin Martinez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El sector Banca Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) aprobó este sábado el nuevo convenio colectivo, culminando un proceso de negociación que se extendió durante más de nueve meses. La resolución fue adoptada en una asamblea realizada en la Sala Zitarrosa, que contó con una amplia participación de afiliados de todo el país.

El presidente de AEBU Banca Oficial, Roberto Umpiérrez, en declaraciones a Subrayado, valoró positivamente el acuerdo alcanzado y señaló que las conversaciones comenzaron a mediados del año pasado. “Se llega a un muy buen acuerdo”, afirmó tras la ratificación del convenio por parte de los trabajadores.

La instancia sindical reunió a cerca de mil afiliados mediante una modalidad híbrida, con participación presencial y virtual a través de la plataforma Zoom. Según destacó Umpiérrez, la convocatoria duplicó el quórum mínimo requerido y reflejó el respaldo de los trabajadores al proceso de negociación.

Reclamo por más funcionarios y mejoras en la atención

Tras la aprobación del convenio, el sindicato iniciará una nueva etapa de trabajo enfocada en la dotación de personal y la estructura de las sucursales bancarias. En ese sentido, Umpiérrez sostuvo que el crecimiento de algunas localidades del interior y de Montevideo no ha sido acompañado por un aumento acorde en los recursos humanos de los bancos públicos.

Si bien reconoció que en los últimos dos períodos se cubrieron todas las vacantes disponibles, advirtió que aún existe una necesidad de incorporar más funcionarios para fortalecer la gestión de la banca pública y mejorar la calidad de atención a los usuarios.

El convenio también incluye mecanismos para preservar el salario real de los trabajadores durante su vigencia y suma una serie de medidas vinculadas a la política de cuidados. Entre ellas, se incorporan licencias para el cuidado de familiares enfermos, para la atención de recién nacidos y la equiparación de derechos entre padres adoptantes y biológicos.

Desde AEBU destacaron especialmente estos avances, teniendo en cuenta que el 61% de los trabajadores de la banca pública son mujeres, lo que convierte a las políticas de cuidados en un aspecto central dentro de la agenda sindical.

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