Sindicales negociación |

negociación colectiva

AEBU comienza este viernes paros zonales en los bancos del Estado

Sostiene AEBU que hay pocos avances en la negociación colectiva por lo que los paros procuran agilizar el diálogo con las autoridades.

AEBU inicia movilizaciones.

 FocoUy
Por Fabián Tapia

Los funcionarios de los bancos del Estado comienzan movilizaciones en reclamo de avances en la negociación colectiva. Las medidas, consistentes en paros zonales, comenzarán a hacerse efectivas a partir de este viernes. El sindicato cuestiona la “política centralista y rígida del Ministerio de Economía”.

"Cada institución implementará las medidas en función de sus realidades, pero básicamente los paros se realizarán al comienzo o al final del horario laboral", dijo a Caras y Caretas la presidenta de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), María Eugenia Estoup.

Recordó que el convenio de la banca oficial venció en setiembre y desde ese mes se encuentran negociando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina de Servicio Civil, los ministerios de Trabajo y Economía y los directorios de las instituciones. Hasta el momento no se registran mayores avances.

"Nos plantearon que había temas que no correspondían en la discusión colectiva porque eran para otros ámbitos, al punto de que se terminó vaciando el ámbito de discusión. No obstante, logramos que se instalara y desde setiembre venimos negociando, pero sin mayores avances", agregó Estoup.

Funcionarios reclaman

AEBU reclama ámbitos de diálogo para diversos temas que hacen a las condiciones laborales de la banca oficial, como son la equiparación de beneficios o los cuidados. También está en el debate el cambio de horario, que ya se implementó en la banca privada y que ahora habría intentos de hacerlo en el sector estatal, añadió Estoup.

Paralelamente, están negociando aspectos salariales.

El gobierno, agregó, "pretende que los acuerdos bipartitos, o sea los alcanzados en las instituciones, se lleven a la discusión en el Consejo de Salario, lo que nosotros no consideramos conveniente, porque se termina confundiendo la realidad de cada banco con el tema general de la negociación colectiva".

AEBU cuestiona

Días pasados, el gremio cuestionó la “política centralista y rígida del Ministerio de Economía”, a la que atribuyó la falta de diálogo y apertura. Para AEBU, el gobierno prioriza “objetivos fiscales por encima del fortalecimiento de la banca pública y sus necesidades operativas”.

Los paros, que comienzan este viernes, alcanzan a los Bancos República, de Seguros, Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda.

Temas

