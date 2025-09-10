AFUTU observa el presupuesto con cautela: "Esperábamos algo un poco más digno"

En consecuencia, "lo vemos con mucha cautela. Sabemos que puede tener algún pequeño cambio y esperemos que sea de esa forma".

"No aspirábamos al 6+1 ya, más allá de que es nuestra reivindicación siempre, pero por lo menos algo un poco más digno, que cubra estas expectativas", concluyó.

AFUTU firmó acuerdo

Los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad del Trabajo, al igual que el resto de los subsistemas de la enseñanza, firmaron un acuerdo salarial. Para Borges, "el acuerdo es mínimo, y si bien es cierto que hay una pequeña curva, tenemos votado por congreso que vaya destinado a las compañeras y compañeros de Gestión y Servicio, que son los más vulnerables de todo el sistema; son los que ganan mucho menos".