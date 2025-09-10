"El mensaje (de Presupuesto) del Poder Ejecutivo lo vemos muy lejos de cubrir las expectativas", dijo a Caras y Caretas la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), Ana Borges. Destacó que propuestas como la ampliación del tiempo extendido en los centros de estudio no serían posibles de concretarse de no contar con los recursos necesarios.
reformas en duda
AFUTU observa el presupuesto con cautela: "Esperábamos algo un poco más digno"
Los funcionarios y docentes de la UTU esperan que en el debate pueda haber cambios al presupuesto de la enseñanza porque lo conocido no colma sus expectativas.