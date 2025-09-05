Pit-Cnt denunció "ataque antisindical" de empresas pesqueras

El Pit-Cnt denunció que existe la intención de “sustituir la normativa acordada colectivamente por contratos individuales”, lo que vulneraría derechos conquistados y desconocería la legitimidad de la negociación colectiva.

Contraofensiva antisical

Además, advirtió a la opinión pública que estas acciones forman parte de una “contraofensiva antisindical que no puede ser tolerada”, y reafirmó su compromiso en defensa de la organización sindical.

Por último, el Secretariado Ejecutivo de la central informó que solicitó una reunión al Poder Ejecutivo con los ministerios y ámbitos involucrados para buscar “soluciones estructurales para el sector”.

La declaración surge en respuesta a la demanda de la CIPU, que reclama casi US$ 28 millones al Suntma por supuestos “actos ilícitos” y daños ocasionados a seis empresas.