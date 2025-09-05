Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Pit-Cnt | CIPU |

Piden reunión con Ejecutivo

Pit-Cnt denunció "ataque antisindical" de empresas pesqueras

La declaración surge en respuesta a la demanda de la CIPU, que reclama casi US$ 28 millones al Suntma por supuestos “actos ilícitos”.

Pit-Cnt pide reunión urgente con el Ejecutivo.

Pit-Cnt pide reunión urgente con el Ejecutivo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La situación de la pesca en Uruguay está lejos de solucionarse y seguramente en los próximos días abrá nuevos capítulos. El Pit-Cnt manifestó este jueves su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los trabajadores de la pesca, tras la demanda civil presentada por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma).

En un comunicado, la central sindical calificó las prácticas empresariales como “un ataque antisindical y un abierto desconocimiento de los convenios colectivos vigentes”.

El Pit-Cnt denunció que existe la intención de “sustituir la normativa acordada colectivamente por contratos individuales”, lo que vulneraría derechos conquistados y desconocería la legitimidad de la negociación colectiva.

Contraofensiva antisical

Además, advirtió a la opinión pública que estas acciones forman parte de una “contraofensiva antisindical que no puede ser tolerada”, y reafirmó su compromiso en defensa de la organización sindical.

Por último, el Secretariado Ejecutivo de la central informó que solicitó una reunión al Poder Ejecutivo con los ministerios y ámbitos involucrados para buscar “soluciones estructurales para el sector”.

La declaración surge en respuesta a la demanda de la CIPU, que reclama casi US$ 28 millones al Suntma por supuestos “actos ilícitos” y daños ocasionados a seis empresas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar