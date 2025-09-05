La situación de la pesca en Uruguay está lejos de solucionarse y seguramente en los próximos días abrá nuevos capítulos. El Pit-Cnt manifestó este jueves su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los trabajadores de la pesca, tras la demanda civil presentada por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma).
Piden reunión con Ejecutivo
Pit-Cnt denunció "ataque antisindical" de empresas pesqueras
La declaración surge en respuesta a la demanda de la CIPU, que reclama casi US$ 28 millones al Suntma por supuestos “actos ilícitos”.