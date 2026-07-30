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Negociación

FNC extiende seguro de paro en Minas y se plantea retornar a la actividad en Montevideo

Directivos informaron que todavía continúa el intercambio con jerarcas del Ejecutivo para analizar la viabilidad de las operaciones de la compañía en Uruguay

FNC extendió seguro de paro en la planta de Minas.

FNC extendió seguro de paro en la planta de Minas.
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Fabrica Nacional de Cerveza (FNC) comunicó este miércoles que extenderá por un mes el seguro de paro para los trabajadores de la planta de Minas. Además planteó el retorno a la actividad en Montevideo que será analizada por el sindicato.

En una extensa reunión tripartita que se desarrolló ayer en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), directivos de FNC informaron que todavía continúa el intercambio de información con jerarcas del Poder Ejecutivo para analizar la viabilidad de las operaciones de la compañía en Uruguay. Los contactos se realizan con autoridades de los ministerios de Economía e Industria.

La empresa había anunciado que esperaría hasta fin de mes para tomar nuevas definiciones. Este viernes termina el seguro de paro otorgado a los 59 trabajadores de la planta de Minas y también la parada de mantenimiento que se realizó durante julio en la de Montevideo.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, dijo que el planteo empresarial fue extender por un mes el seguro de paro en Lavalleja y retomar la actividad en Montevideo el 1° de agosto para cumplir con algunos compromisos contractuales, pero sin asegurar la continuidad de la fábrica.

Pretenden reglas claras

Desde la visión sindical, la extensión del seguro de paro en Minas es un “cierre encubierto”, mientras siguen las negociaciones con el gobierno para evaluar el rumbo de sus operaciones.

Es por eso que la mesa directiva resolvió efectuar este viernes una asamblea general nacional de carácter urgente. Allí se analizará la situación de las dos plantas de producción y envasado de cerveza y una posibilidad es que los trabajadores decidan no presentarse en Montevideo como medida de respaldo al personal minuano.

La situación de la compañía (propiedad del grupo brasileño AmBev) es compleja y no es nueva: en 2024 había decidido el cierre definitivo de Minas, que luego quedó sin efecto tras negociaciones con el gobierno y el despido de unos 40 trabajadores.

Dos años después la postura actual es que la llegada al mercado de cerveza importada (básicamente de Brasil) le genera una competencia difícil de asumir.

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