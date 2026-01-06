Bancos oficiales sin convenio: gobierno quiere negociar de cero y pone en duda ultraactividad

Con el convenio vencido, y sin reconocer la ultraactividad por parte del gobierno, "todo volvió a cero", agregó.

Nueva negociación

Por esta razón es desde el gobierno "se nos reclama que el sindicato presente sus prioridades para la negociación, teniendo en cuenta que empezamos desde cero porque no hay convenio".

Sostuvo que se trata de "una situación compleja en donde todo está cuestionado", incluso los derechos adquiridos por los trabajadores mediante los anteriores convenios.

En este marco el sindicato "se encuentra movilizado y vamos hacia una junta de delegados para analizar como nos paramos ante esta situación".

Las instituciones sin convenio son el Bancos República (BROU), el Banco Hipotecario (BHU), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Rechazaron preacuerdo

Fue el pasado 19 de diciembre cuando la asamblea del Sector Banca Oficial de AEBU, reunida en el Teatro El Galpón, decidió no aprobar el preacuerdo.

La última vez que los delegados de AEBU y el Poder Ejecutivo se vieron las caras fue el pasado 30 de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Allí el sindicato "expuso cuáles son los principales temas que nos parece que van a estar en discusión", explicó en ese momento el presidente del Consejo de Banca Oficial, Roberto Umpiérrez.

En la ocasión se les comunicó que el Poder Ejecutivo "va a revisar qué puntos del convenio histórico van a ser tenidos en cuenta y los van a estudiar a nivel jurídico", lo cual "supone o podría interpretarse que no hay ultraactividad".