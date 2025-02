"Ceibal en Inglés": docentes denuncian precariedad laboral y persecución sindical

Persecución sindical

Además de la precarización laboral, los docentes sindicalizados denunciaron una persecución sindical sistemática, desde la creación del núcleo sindical "TUIH" en el Instituto London Millenium SA, lo que motivó despidos arbitrarios y hostigamiento.

Debido a las situaciones denunciadas, aseguran que muchos docentes sufireron consecuencias en la salud física y mental. "El hecho de que los trabajadores sean tratados como jornaleros sin los beneficios que les corresponden por ley, la falta de reconocimiento de la antigüedad y el incumplimiento de acuerdos son indicios claros de un entorno de trabajo injusto, insalubre y plagado de irregularidades", señalan los docentes.

Los trabajadores exigen que Ceibal asuma la responsabilidad sobre las condiciones laborales impuestas por sus institutos proveedores y que se tomen medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Tres años de vulneraciones

En diálogo con Caras y Caretas, Camila Viera, docente del programa "Ceibal en ibglés" desde el 2016, describió las condiciones laborales como precarias, desde el inicio. “Trabajamos como jornaleros, lo que significa que solo cobramos por clase dictada. Si hay feriados o no hay clases, esos días no cobramos. Esto lleva a una inestabilidad total”, afirmó.

Además, contó que desde 2019 las condiciones comenzaron a empeorar. “No conocía la legislación ni los derechos laborales cuando acepté el trabajo, pero necesitaba el ingreso, como muchos de mis compañeros. Ahora, después de tres años de lucha, queremos que se reconozcan los derechos que nos corresponden por ley”, expresó.

Viera relató que en 2020, con el cambio de gobierno, las escuelas públicas "comenzarón a tener otros problemas", como la falta de conectividad durante meses, lo que impidió dictar clases y afectó directamente los ingresos, ya que se les paga únicamente por las horas efectivamente dictadas. “Durante dos meses no pude dictar cursos porque la escuela no tenía internet, y tampoco cobraba por esas horas. He trabajado en muchas escuelas y eso nunca me habia pasado”.

De acuerdo a la docente, en diciembre de 2022 la situación se tornó aún más crítica con el anuncio del despido de 26 trabajadores, medida que finalmente fue revertida tras intensas movilizaciones. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí: los trabajadores formaron un núcleo sindical dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) para reclamar mejores condiciones laborales. Entre las principales demandas, se encuentran el cumplimiento de los laudos salariales y el reconocimiento de los derechos laborales en el marco de la enseñanza privada.

Acoso laboral

La situación escaló en 2023 con casos de acoso laboral hacia coordinadores y docentes. Según los testimonios, una coordinadora que apoyaba a los trabajadores fue presionada hasta renunciar. Posteriormente, el ingreso de nuevos coordinadores sin experiencia agravó la precarización, y se reportaron enfrentamientos violentos entre directivos y docentes.

En un episodio particularmente alarmante, una trabajadora embarazada fue víctima de gritos y amenazas por parte de una coordinadora, mientras intentaban cumplir sus labores de manera habitual. “Me increpó físicamente, me gritó que yo era una villera y que las cosas ya no iban a ser como yo pensaba”, narró una docente.

También en 2023 el nucleo sindical se presentó ante las autoridades de Ceibal para intentar evitar un despido injustificado, producto de la mala gestión del instituto, pero no lograron el objetivo: "No nos recibieron personas idóneas en el programa y nos ignoraron por completo".

Otro hecho grave que informó Viera fue que en la instancia con Dinatra que tuvo lugar el pasado viernes, las autoridades de "Ceibal en inglés" pidieron la remoción total de los 8 socios fundadores del núcleo sindical. "Alegando que exigir derechos es un problema, atentando directamente contra la herramienta sindical".

Ante esta situación, el sindicato de Ceibal y Sintep se sumarán al paro general parcial convocado por el Pit-Cnt para este jueves, de 9 a 13 horas.