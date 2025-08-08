Fancap bloqueó la refinería de La Teja y es posible un paro nacional

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, aseguró en declaraciones a Canal 4 que el presupuesto destinado a ingresos de personal "es el mismo desde el gobierno anterior", lo cual impide atender las necesidades actuales. También denunció una creciente sobrecarga de horas extra entre los trabajadores, que afecta tanto la calidad de vida como la operatividad de la refinería.

Además, el secretario general del sindicato, Daniel Colina, expresó que el gremio ha mantenido negociaciones con el Directorio de Ancap y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde hace semanas, pero “la respuesta ha sido poco alentadora”. Afirmó que no se ha registrado “ningún tipo de avance” y criticó que “ni el Directorio ni OPP parecen tener voluntad de entender la situación”, señalando que “se van pasando la pelota” sin asumir responsabilidades.

Según el dirigente, incluso se presentó una propuesta base de acuerdo a ambas instituciones —que incluía el levantamiento de todas las medidas de lucha—, pero hasta el momento no han recibido respuesta.