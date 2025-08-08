Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales La Teja | Fancap | reclamos

Ocupación sorpresiva

Fancap bloqueó la refinería de La Teja y es posible un paro nacional

Continúa el conflicto en Ancap y los trabajadores ocuparon la refinería de La Teja en reclamo por presupuesto, personal y fin de la tercerización.

Por Redacción Caras y Caretas

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) profundizó este viernes su plan de lucha con una ocupación sorpresiva de la refinería de La Teja, la principal planta industrial de la empresa estatal. El gremio bloqueó el acceso a las instalaciones en reclamo por la incorporación de personal, el aumento del presupuesto operativo y el cese de la tercerización.

Esta medida se suma a la ocupación realizada el pasado martes en la planta de distribución de La Tablada, donde se impidió la carga de combustible en camiones cisterna desde las primeras horas de la madrugada. En ese momento, los trabajadores reclamaban ser recibidos por el directorio de Ancap, y tras una instancia de diálogo con el vicepresidente Ignacio Berti, consideraron que no obtuvieron respuestas concretas a sus planteos.

Reclamos

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran el aumento de recursos para cubrir la plantilla necesaria —según afirman, actualmente operan con apenas dos tercios del personal requerido— y el fin de la tercerización en diversas áreas, lo que consideran una práctica que precariza el trabajo y pone en riesgo la eficiencia del servicio.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, aseguró en declaraciones a Canal 4 que el presupuesto destinado a ingresos de personal "es el mismo desde el gobierno anterior", lo cual impide atender las necesidades actuales. También denunció una creciente sobrecarga de horas extra entre los trabajadores, que afecta tanto la calidad de vida como la operatividad de la refinería.

Además, el secretario general del sindicato, Daniel Colina, expresó que el gremio ha mantenido negociaciones con el Directorio de Ancap y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde hace semanas, pero “la respuesta ha sido poco alentadora”. Afirmó que no se ha registrado “ningún tipo de avance” y criticó que “ni el Directorio ni OPP parecen tener voluntad de entender la situación”, señalando que “se van pasando la pelota” sin asumir responsabilidades.

Según el dirigente, incluso se presentó una propuesta base de acuerdo a ambas instituciones —que incluía el levantamiento de todas las medidas de lucha—, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

