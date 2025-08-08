La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) profundizó este viernes su plan de lucha con una ocupación sorpresiva de la refinería de La Teja, la principal planta industrial de la empresa estatal. El gremio bloqueó el acceso a las instalaciones en reclamo por la incorporación de personal, el aumento del presupuesto operativo y el cese de la tercerización.
Ocupación sorpresiva
Fancap bloqueó la refinería de La Teja y es posible un paro nacional
