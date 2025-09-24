Este miércoles 24 de setiembre, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (UAOEGAS) llevará adelante un paro parcial desde las 10.30 horas, en el marco del conflicto que mantienen con la empresa MontevideoGas. Si bien la medida gremial no interrumpirá el suministro de gas natural —garantizado a través de guardias gremiales—, sí se prevén afectaciones en otros servicios vinculados a la atención al público y al funcionamiento administrativo.
Por mejoras salariales
¿Cuáles serán las posibles afectaciones del paro de trabajadores del gas?
Los trabajadores del gas realizarán un paro parcial con concentración este miércoles 24 de setiembre, en reclamo por mejoras salariales y laborales.