¿Cuáles serán las posibles afectaciones del paro de trabajadores del gas?

Los motivos de la medida

UAOEGAS explicó que la paralización se da por el “nulo avance en las negociaciones con MontevideoGas”, que —según sostienen— se ha negado a discutir tanto aumentos de salario real para las categorías de menores ingresos como mejoras en políticas de cuidados y salud laboral.

El sindicato remarcó que, pese a que los balances de la empresa han mostrado superávit económico y financiero en los últimos años, los trabajadores llevan un quinquenio sin aumento del poder adquisitivo y, en algunos períodos, han registrado pérdidas reales en sus salarios.

La medida se enmarca en una serie de reclamos que intentan empujar la negociación colectiva. Para los trabajadores, el hecho de que la empresa no haya aceptado siquiera discutir los elementos no salariales recomendados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social agrava el escenario.

De mantenerse el estancamiento, no se descartan nuevas medidas en las próximas semanas, lo que podría derivar en impactos mayores para los usuarios.