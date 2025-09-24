El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) llevó a cabo este miércoles un paro general nacional de 24 horas en todo el país, bajo la consigna de “defensa de la vida y la seguridad en el trabajo ”. La medida incluyó concentraciones y actos en todos los departamentos, con la participación de autoridades nacionales y departamentales, organizaciones sociales y trabajadores de distintos sectores.
diálogo con la sociedad
Sunca realizó un paro general nacional en defensa de la vida y la seguridad laboral
Preocupa al Sunca el aumento de la siniestralidad por lo que reclama una ley de ley integral de salud y seguridad, la creación de una Fiscalía especializada.