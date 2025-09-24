Sunca realizó un paro general nacional en defensa de la vida y la seguridad laboral

Reclamos del Sunca

En este marco, el Sunca reclama la aprobación de una ley nacional integral de salud y seguridad laboral, la creación de una Fiscalía especializada en siniestralidad laboral, la contratación de más inspectores para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y la actualización del registro de empresas infractoras.

Las cifras respaldan la preocupación del sindicato: en 2023, 838 trabajadores quedaron con incapacidad permanente producto de accidentes laborales. En 2024, el Banco de Seguros del Estado (BSE) registró 40.000 siniestros laborales, cifra que asciende a más de 54.000 si se suman los no denunciados. De estos, el 15% correspondió al sector de la construcción, con más de 6.000 accidentes.

A través de esta jornada de movilización y reflexión, el Sunca busca no solo denunciar las condiciones actuales, sino también generar un compromiso político y social para enfrentar la siniestralidad laboral con medidas concretas y sostenidas en el tiempo.