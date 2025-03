Docentes de "Ceibal en Inglés" ampliaron denuncia por acoso y persecución sindical

Desde el sindicato, también cuestionaron la "solución" que les ofreció "Ceibal en inglés" en la nueva instancia: una reducción de más del 50% de las horas laborales de los trabajadores y las trabajadoras. "Esta medida no es más que una forma solapada de continuar con la persecución anti-sindical y la desarticulación de nuestra organización".

Respuesta de la presidenta de Ceibal

En diálogo con el sindicato de Ceibal, explicaron que la presidenta Fiorella Haim respondió al planteo de los docentes mediante un correo electrónico en el que señaló que respetaban la posición del sindicato, aunque no la compartían, y que esto ya había sido expresado en las distintas instancias mantenidas ante la Dinatra.

Según transmitieron, Haim explicó que, aunque en su momento se decidió continuar el vínculo con una asignación de 100 grupos y se pidió excluir a determinados docentes por incumplimientos, luego de las instancias en la Dinatra se retiró dicha solicitud. Sin embargo, aclaró que esto no significó convalidar una calificación de antisindical.

Asimismo, señalaron que la presidenta de Ceibal sostuvo que la decisión adoptada por la dirección no respondía a razones sindicales, sino a situaciones objetivas de incumplimientos contractuales que, a su entender, afectaron el derecho de los niños a recibir en tiempo y forma sus clases de inglés. A modo de ejemplo, se refirió a cancelaciones de clases sin la antelación y sin aviso a Ceibal, falta de asignación de docentes suplentes por varias semanas, incumplimiento de horarios de clases, ausencia en actividades especiales, falta de recepción del control de calidad por docentes remotos, no participación en feedbacks y no recuperación de horas.

Según relataron, la jerarca indicó que la dirección de Ceibal cambió su posición para contribuir al diálogo, entendiendo que los incumplimientos verificados por distintos docentes dependientes del instituto hacían que la responsabilidad recayera sobre la institución, que debía corregir y hacerse cargo de ellos.

Piden explicaciones y pruebas

Ante esta respuesta, el sindicato de docentes manifestó su discrepancia y sostuvo que la versión de Ceibal no refleja de manera adecuada los hechos ocurridos en la Dinatra. En su respuesta, señalaron que, al momento de presentarse la lista de exclusión de los ocho docentes, no se proporcionaron motivos específicos que justificaran la medida. Además, cuestionaron la falta de documentación que respalde las razones expuestas por Ceibal para la exclusión de los trabajadores.

El sindicato también enfatizó que los docentes mencionados fueron los fundadores del núcleo sindical dentro del instituto, lo que, a su entender, evidencia que la exclusión podría estar vinculada con su actividad gremial y con la denuncia de irregularidades en la tercerización de docentes de inglés para el programa Ceibal en Inglés.

Asimismo, solicitaron acceso a las observaciones individuales o colectivas que Ceibal haya realizado sobre el instituto, así como a posibles suspensiones previas, ya que, según indicaron, no recibieron comunicación formal al respecto. "Agradeceríamos mucho su colaboración en informarse sobre los hechos ocurridos, para poder así entablar un camino de diálogo constructivo", expresaron en su comunicado.

Una de las docentes del programa, Camilia Viera, "Ceibal en inglés" dijo a Caras y Caretas que la situación actual "es terrible" porque "los 8 docentes de la lista no tienen ningua mancha" en su historial. Lo que tienen en común, señaló, es haberse sindicalizado.

Por otro lado, consideró importante aclarar que los docentes valoran y apoyan el Plan Ceibal como una herramienta clave para la educación pública y el acceso al idioma, aunque cuestionan la gestión que hacen las autoridades del programa [Gabriela Kaplan, Claudia Brovetto y Fiorella Haim]. "Amo poder dar esa herramienta a los chiquitines, al menos un acercamiento al idioma", señaló remarcando sus nueve años de experiencia en escuelas públicas. Y añadió: "Es injusto la tiranía con la que las autoridades lo manejan, con esta arbitrariedad de que encima ni les duele el bolsillo al despedir, porque o tercerizan o paga el Estado".