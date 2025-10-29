El Pit-Cnt realiza este miércoles un paro general parcial

En defensa de la negociación colectiva

Uno de los aspectos que destacó Díaz fue la escasa cantidad de resultados positivos en las negociaciones entre empresarios y trabajadores en materia de mejoras salariales y condiciones laborales. “Uno de los puntos centrales de la plataforma reivindicativa de la central sindical tiene que ver con la defensa de la negociación colectiva y, especialmente, con el desarrollo de las negociaciones en el marco de los Consejos de Salarios”, señaló.

En ese sentido, el dirigente remarcó que, tras cuatro meses del inicio de las negociaciones, “de las 166 mesas instaladas, 133 apenas registran cuatro reuniones con los empresarios de los distintos sectores, y en general existe una gran incertidumbre. En algunos casos los planteos son insuficientes y en otros implican retrocesos, debido a la intransigencia de algunos empresarios”.

Respecto a los ajustes de las franjas salariales, Díaz subrayó que “tampoco hubo posibilidad de discutir este punto en el Consejo Superior Tripartito”. Recordó que los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo establecen tres franjas salariales, con ajustes diferenciales según el nivel de ingreso nominal.

Asimismo, el dirigente indicó que mientras en el Consejo Superior Tripartito se discute la creación de una comisión para analizar la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial -un planteo reiterado por el Pit-Cnt, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) propone desconocer la ley de ocho horas y extender la jornada laboral de los peones rurales sin pago de horas extras.

A esta situación, agregó Díaz, se suma la realidad de los 550 mil trabajadores que perciben salarios inferiores a 25 mil pesos mensuales.

“Empresarios y trabajadores no logran acuerdos en materia salarial, y menos aún en otros aspectos como seguridad, cuidados y salud mental”, lamentó el dirigente.

Díaz también expresó que es un error que los gobiernos de izquierda y de derecha “no determinen acompañar los salarios con el crecimiento de la economía, porque los salarios están estrechamente vinculados con la distribución de la riqueza”.

El pueblo primero

La consigna será “El pueblo primero; es tiempo de cumplir. Por trabajo, salario y presupuesto”. De acuerdo con la página web oficial de la central sindical, entre las principales reivindicaciones se incluyen “la asignación de mayores recursos para la enseñanza en el marco del Presupuesto Nacional, la defensa de la negociación colectiva en los Consejos de Salarios y la reducción de la jornada laboral”, así como reiterar una postura de “solidaridad con el pueblo palestino ante las agresiones del Estado de Israel” y de “firme condena al asedio militar de Estados Unidos en el Caribe”.