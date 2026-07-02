Incautaron en Maldonado más de 25 armas de fuego y 460 municiones

Con el apoyo de la Brigada Antidrogas de Maldonado, Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), Guardia Republicana, y en coordinación con la Fiscalía de 5° Turno se dispuso una serie de allanamientos, ingresando en un predio deportivo en la ciudad de Minas, donde se ubico entre los arbustos una mochila con un total de 26 armas de fuego y 455 municiones de distintos calibres.

Armas cortas incautadas:

• Pistola Modelo Px4 Storm

• Pistola Jericho 941

• Pistola calibre 25 automática

• Pistola Browning

• Pistola calibre 22

• Pistola calibre 22 largo automática

• Revólver Taurus calibre 38 especial

• Revólver calibre 357 magnum

• 3 revólveres calibre 38

• 2 revólveres calibre 22 largo

• 2 revólveres sin marca

• Revólver 32 largo

Armas largas incautadas:

• 3 escopetas calibre 12

• Cañón calibre 12

• Rifle calibre 22

• 2 escopetas sin calibre

• Rifle calibre 22

• Rifle calibre 243

• Carabina calibre 30 M1

• Rifle calibre 308

• 7 cargadores

Cartuchería incautada:

• 301 cartuchos calibre 22

• 58 cartuchos calibre 30-30

• 22 cartuchos calibre 9 mm

• 51 cartuchos calibre 38

• 12 cartuchos calibre 32

• 10 cartuchos calibre 22

• 1 cartuchos calibre 30

Un imputado e investigan procedencia de las armas robadas

El jefe de Policía de Maldonado, Comisario General (R) Lic. Víctor Trezza, brindó en la tarde hoy una conferencia de prensa e informó que 4 de la armas incautadas fueron hurtadas en Lavalleja, y una en el departamento de Montevideo, “estamos en pleno proceso de identificación de la procedencia de dichas armas”, afirmó.

A su vez, detalló que “el detenido fue formalizado con 120 días de prisión domiciliaria con uso de tobillera por 5 delitos de hurto especialmente agravados por la penetración domiciliaria”.