Humo blanco

"Es un gran alivio", dijo Castillo tras resolver el conflicto en el puerto

"Han practicado las partes un muy buen acuerdo", consideró el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo.

 Foto Dante Fernandez / FocoUy
Luego de que los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaran el preacuerdo que se firmó en las últimas horas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y retomaron sus actividades a partir del mediodía del martes. El ministro Juan Castillo valoró la importancia que tiene haber llegado a un acuerdo. "Por momentos, esto parecía que era lejano, porque se habían presentado fórmulas que las partes desecharon, pero con el trabajo hecho en la tarde de del lunes se logró concretar el preacuerdo", indicó en rueda de prensa.

En ese sentido, consideró que el aval dado por la asamblea sindical es "importante" porque materializa "un avance" y transmite tranquilidad. "Esto es un gran alivio para la situación", agregó. Sobre los detalles del acuerdo, Castillo recordó que el "nudo central" del conflicto era cómo impactaba la incorporación de nuevas tecnologías en la operativa portuaria, donde había demandas de parte del sindicato, en cuanto a la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. "Recuerden que esto comienza a raíz del planteo de reducción de la jornada de trabajo", subrayó el ministro.

Un muy buen acuerdo

Castillo se mostró confiado en que, a medida que avancen las obras en la terminal de contenedores y la ampliación que está experimentando el recinto portuario, se pueda incorporar tecnología sin desplazamiento de trabajadores, capacitando, formando y atendiendo las demandas. "Eso es lo más importante, más allá de las partidas económicas y de la estabilidad laboral", destacó el jerarca.

"Han practicado las partes un muy buen acuerdo", concluyó Castillo y adelantó que en una semana convocarán a la negociación colectiva a las partes, dado que a la brevedad vencerá el convenio vigente. La implementación del acuerdo se realizará en el marco de “una comisión tripartita que va a funcionar en el Ministerio de Trabajo”, que se reunirá de forma periódica para analizar los impactos y resolver posibles dificultades.

