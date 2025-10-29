"Es un gran alivio", dijo Castillo tras resolver el conflicto en el puerto

Luego de que los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaran el preacuerdo que se firmó en las últimas horas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y retomaron sus actividades a partir del mediodía del martes. El ministro Juan Castillo valoró la importancia que tiene haber llegado a un acuerdo. "Por momentos, esto parecía que era lejano, porque se habían presentado fórmulas que las partes desecharon, pero con el trabajo hecho en la tarde de del lunes se logró concretar el preacuerdo", indicó en rueda de prensa.