FFSP y ASSE firmaron convenio colectivo que asegura salario, derechos y avances laborales

Uno de los puntos centrales del acuerdo, precisó, “es la garantía de no pérdida salarial, con correctivos en caso de que la inflación supere las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo. Contó que el acuerdo incluye una partida salarial de $1.500 para los trabajadores que no venían percibiendo ese correctivo por su fecha de ingreso. Según indicó, esa partida será abonada en dos etapas: $750 en julio de 2026 y $750 en julio de 2027. Esta partida tiene un alcance de 3.200 trabajadores de ASSE "que su salario no tiene pérdida, sino que tienen aumento real".

Convenio importante

“Este convenio asegura la no pérdida salarial con complementos y correctivos en caso de que la inflación salga de la norma”, explicó Pereira, quien además adelantó que se avanza en un acuerdo con el Banco República, que consiste en un préstamo especial para funcionarios. Asimismo, contó que se está en tratativas con el Ministerio de Vivienda para generar planes para el acceso a viviendas.

El convenio firmado por la FFSP con ASSE contempla además una asignación de $ 100 millones para rubro cero, es decir, salarios, remuneraciones, aguinaldo, cargas sociales y otros beneficios del personal, que se distribuirán entre 2026 y 2027. A esto se suma la continuidad del pago por capacitación para quienes realicen los cursos, así como la distribución del sobrante de esos fondos entre los trabajadores que no hayan podido cursarlos.

Otro de los avances que destacó Pereira es el inicio de un proceso de destercerización, una reivindicación histórica de la Federación. En ese sentido, el acuerdo establece que los trabajadores que hoy trabajan en empresas tercerizadas comenzarán a incorporarse a la plantilla de ASSE, asegurando además la continuidad laboral.

Acuerdan seguridad

También se acordó para los trabajadores de seguridad, la continuidad laboral incluso ante cambios de empresa.

“Es un punto muy importante que la Federación venía peleando desde hace tiempo”, dijo Pereira, quien remarcó que la salud pública se fortalece con trabajo digno.

En materia de género, el convenio amplía la licencia por violencia de género de 10 a 15 días, mientras que en relación a los suplentes se abre una mesa de negociación para avanzar en la reglamentación del régimen y estudiar la implementación del ingreso único a ASSE.

Presupuestaciones

El acuerdo también establece el trabajo conjunto para corregir las presupuestaciones, avanzar en una carrera funcional, y analizar situaciones vinculadas a viáticos y retenes, así como continuar el estudio del estatuto para su posterior envío al Parlamento.

Según dijo Pereira, el convenio firmado “representa un avance significativo que fue posible gracias a la participación y la movilización de las y los trabajadores en todo el país”.

“Entendemos que es un buen acuerdo que se logra en base a la movilización que realizó la Federación tanto en el interior como en Montevideo. Por eso hoy estamos firmando un acuerdo que incluye cláusulas salariales, de género, de destercerización y el trabajo en la carrera funcional, que son muy importantes para nosotros”, concluyó Pereira.