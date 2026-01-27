Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales funcionarios | Presupuesto |

En ley de presupuesto

Funcionarios civiles penitenciarios lograron que su trabajo sea reconocido como insalubre

El sindicato de Funcionarios Penitenciarios firmó un acuerdo con el INR: "Fue una lucha importante que hoy tiene sus frutos", dijo el presidente del colectivo.

Cárcel de mujeres.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) celebró este martes en sus redes sociales la firma de un acuerdo con la directora de Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, que establece que, a partir de ahora, el trabajo de funcionario civil penitenciario.

Según explicaron, en la Ley de Presupuesto Quinquenal se comenzará a reconocer el pago por insalubridad a la tarea de los funcionarios y funcionarias civiles penitenciarios.

El acuerdo marca que la partida por insalubridad se abonará mensualmente de forma equitativa a todos los escalafones civiles del INR.

"Esta conquista es fruto de la organización y lucha colectiva. Y no nos detendremos, seguiremos negociando para mejorar la partida y conquistar mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras civiles", celebró el Ofucipe en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente del sindicato, Jonathan Perdomo, dijo a Caras y Caretas que el acuerdo se logró "con la lucha que dio el sindicato".

"Nos movilizamos, hicimos un paro a nivel nacional y el mismo día nos movilizamos frente al anexo, donde bajó [la diputada del Frente Amplio] Bettiana Díaz junto a otros legisladores, también estuvimos con 45 días de carpa en la Plaza Primero de Mayo, fue una lucha importante que hoy tiene sus frutos", manifestó Perdomo.

Presupuesto también creó de 500 cargos de operador penitenciario

El proyecto de ley de presupuesto, aprobado en el Parlamento a mediados de diciembre, incluía en el artículo 128 la creación de 500 cargos de operador penitenciario a partir del 2026, de los cuales 200 serán el próximo años, otros 200 en 2027, y 100 en 2028.

Además, el artículo 129 dispone la creación de 14 cargos administrativos (Escalafón C, grados 7 y 8) y supresión de 16 cargos administrativos (Escalafón C, grado 5) en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Temas

Dejá tu comentario

