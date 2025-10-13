Gremio estudiantil ocupará el Liceo N°10 para exigir mayor presupuesto

La ocupación se extenderá "ló maximo posible"

De acuerdo al comunicado, la medida de ocupación se extenderá “lo máximo posible durante la semana” y contemplará la realización de “actividades abiertas a la comunidad afuera de la institución”, con el propósito de “fomentar la participación y la defensa colectiva de la educación pública”.

Finalmente, el Gremio Estudiantil del Liceo N°10 reafirmó “su compromiso con la educación pública y su disposición al diálogo y la coordinación con otros gremios estudiantiles y organizaciones sociales, en defensa de nuestros derechos como estudiantes”.

Clara Leal, vocera del gremio estudiantil, confirmó a Caras y Caretas que la ocupación iniciará a las 06.30 de la mañana y que "en principio, se extenderá hasta el viernes". La estudiante explicó que la extensión de la medida "dependerá principalmente de la respuesta que recibamos de las autoridades y de las noticias respecto a las demandas del conflicto en el que nos encontramos".

"Reclamamos un presupuesto digno para mejorar las infraestructuras de los liceos, mayor inversión en becas alimenticias, más horas docentes, productos básicos de higiene, entre otros", resumió la estudiante.

"Vemos con muchísima preocupación cómo se le está dando la espalda a la educación pública", concluyó.