Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales gremio estudiantil | ocupación |

Este martes

Gremio estudiantil ocupará el Liceo N°10 para exigir mayor presupuesto

La ocupación del Liceo N°10 comenzará este martes y, según adelantó una vocera del gremio estudiantil, se extenderá al menos hasta el viernes.

Estudiantes ocuparán el Liceo N°10 desde este martes.

Estudiantes ocuparán el Liceo N°10 desde este martes.

 Foto: Ades
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El gremio estudiantil del Liceo N°10 Dr. Carlos Vaz Ferreira anunció que ocupará el centro educativo este martes 14 de octubre “como medida de protesta y reivindicación”, en el marco del conflicto de Secundaria impulsado por la Coordinadora de Gremios de Secundaria del área Metropolitana (GSM).

Según expresaron en un comunicado, la decisión surge como respuesta a “la situación crítica que atraviesa la educación secundaria, producto de un plan presupuestal precario que presenta un presupuesto insuficiente”, lo que —sostienen— repercute directamente “en la calidad educativa, las condiciones edilicias y el bienestar estudiantil”.

El gremio entiende que la falta de inversión en el sistema educativo “vulnera el derecho a una enseñanza pública, gratuita y de calidad”. Por ese motivo, la ocupación busca “visibilizar el conflicto presupuestal, exigir una mayor asignación de recursos para la educación secundaria y expresar nuestro apoyo a todo el movimiento estudiantil que se encuentra movilizándose como medida de lucha”.

La ocupación se extenderá "ló maximo posible"

De acuerdo al comunicado, la medida de ocupación se extenderá “lo máximo posible durante la semana” y contemplará la realización de “actividades abiertas a la comunidad afuera de la institución”, con el propósito de “fomentar la participación y la defensa colectiva de la educación pública”.

Finalmente, el Gremio Estudiantil del Liceo N°10 reafirmó “su compromiso con la educación pública y su disposición al diálogo y la coordinación con otros gremios estudiantiles y organizaciones sociales, en defensa de nuestros derechos como estudiantes”.

Clara Leal, vocera del gremio estudiantil, confirmó a Caras y Caretas que la ocupación iniciará a las 06.30 de la mañana y que "en principio, se extenderá hasta el viernes". La estudiante explicó que la extensión de la medida "dependerá principalmente de la respuesta que recibamos de las autoridades y de las noticias respecto a las demandas del conflicto en el que nos encontramos".

"Reclamamos un presupuesto digno para mejorar las infraestructuras de los liceos, mayor inversión en becas alimenticias, más horas docentes, productos básicos de higiene, entre otros", resumió la estudiante.

"Vemos con muchísima preocupación cómo se le está dando la espalda a la educación pública", concluyó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar