La Federación Uruguaya de Magisterio–Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) expresó su “solidaridad” con la filial de Treinta y Tres y con toda la comunidad educativa del departamento tras el femicidio de la maestra Natalia Barbat, y reclamó una vez más que el Estado asuma su responsabilidad frente a la violencia de género que, según advierte, “llega tarde otra vez”.
"El Estado llega tarde otra vez": denuncia de FUM-TEP ante femicidio de una maestra
El femicidio ocurrió el domingo en una estación de servicio de Treinta y Tres. El femicida, expareja de la víctima, le disparó e intentó autolesionarse.