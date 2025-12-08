Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales femicidio | Treinta y Tres | FUM-TEP

violencia de género

"El Estado llega tarde otra vez": denuncia de FUM-TEP ante femicidio de una maestra

El femicidio ocurrió el domingo en una estación de servicio de Treinta y Tres. El femicida, expareja de la víctima, le disparó e intentó autolesionarse.

FUM-TEP se prinunció ante femicidio de la maestra Natalia Barbat. 

 Foto: Pit-Cnt
Por Redacción Caras y Caretas

La Federación Uruguaya de Magisterio–Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) expresó su “solidaridad” con la filial de Treinta y Tres y con toda la comunidad educativa del departamento tras el femicidio de la maestra Natalia Barbat, y reclamó una vez más que el Estado asuma su responsabilidad frente a la violencia de género que, según advierte, “llega tarde otra vez”.

En un comunicado público difundido este domingo, la federación calificó el crimen como un hecho que interpela directamente “la violencia patriarcal” y la falta de respuestas efectivas ante una problemática que afecta de forma sostenida a las mujeres. “Rechazamos toda forma de violencia basada en género”, señaló la organización, al tiempo que remarcó que la muerte de Barbat vuelve a golpear a la educación pública uruguaya.

“Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la Escuela Pública uruguaya”, expresó la federación, que reafirmó su compromiso de continuar trabajando por “un Uruguay más justo e igualitario”, donde ninguna mujer vuelva a ser víctima de una realidad cuyas cifras calificó como “alarmantes”.

El femicidio

El crimen ocurrió el domingo por la tarde en una estación de servicio ubicada sobre la ruta 8, en Treinta y Tres. Según informó la emisora local FM El Conquistador, la víctima —una mujer de 45 años— llegó al lugar pidiendo ayuda mientras era perseguida por su expareja, un hombre de 53 años.

La mujer ingresó al local comercial buscando resguardo, seguida inmediatamente por el agresor. Minutos más tarde, cuando la Policía llegó al establecimiento, se escucharon dos disparos. El hombre le disparó a la mujer y luego se autolesionó con arma de fuego.

Al arribar la emergencia médica, se constató que la víctima no tenía signos vitales. El agresor, en estado crítico, fue trasladado al Sanatorio IAC. De acuerdo con la información disponible, la pareja llevaba tiempo separada y hasta comienzos de octubre estaban vigentes medidas cautelares de no acercamiento con dispositivo electrónico.

