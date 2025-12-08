"El Estado llega tarde otra vez": denuncia de FUM-TEP ante femicidio de una maestra

El femicidio

El crimen ocurrió el domingo por la tarde en una estación de servicio ubicada sobre la ruta 8, en Treinta y Tres. Según informó la emisora local FM El Conquistador, la víctima —una mujer de 45 años— llegó al lugar pidiendo ayuda mientras era perseguida por su expareja, un hombre de 53 años.

La mujer ingresó al local comercial buscando resguardo, seguida inmediatamente por el agresor. Minutos más tarde, cuando la Policía llegó al establecimiento, se escucharon dos disparos. El hombre le disparó a la mujer y luego se autolesionó con arma de fuego.

Al arribar la emergencia médica, se constató que la víctima no tenía signos vitales. El agresor, en estado crítico, fue trasladado al Sanatorio IAC. De acuerdo con la información disponible, la pareja llevaba tiempo separada y hasta comienzos de octubre estaban vigentes medidas cautelares de no acercamiento con dispositivo electrónico.