Extrabajador de Claldy suspendió huelga por salud; el paro se cambió para el miércoles

El texto añade que esta es una "situación clínica que no tiene peligro pero que determina la no continuidad de la huelga de hambre". La decisión de finalizar el ayuno se tomó inmediatamente, luego de que el equipo médico que monitorea a los trabajadores informara que Fernández debía interrumpir el ayuno.

El paro se pospone al miércoles por pronóstico de lluvias

El Plenario de Delegados y Delegadas de la FTIL, reunido este lunes, resolvió modificar la fecha del paro debido a las condiciones climáticas esperadas.

El comunicado sobre el cambio de fecha señala que la decisión se tomó "En virtud de los anuncios meteorológicos de lluvia para las próximas horas". Por este motivo, el Plenario "resuelve cambiar la movilización para el día miércoles 10 de diciembre y la hora de concentración será a las 10 AM para que luego de la misma se pueda participar en la instancia prevista ante la Comisión de Legislación del Trabajo".