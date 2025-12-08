Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Claldy | FTIL | huelga

Conflicto lácteo

Extrabajador de Claldy suspendió huelga por salud; el paro se cambió para el miércoles

Mauricio Fernández, extrabajador de Claldy, finalizó la huelga de hambre que estaba realizando junto a Aníbal Apollonia. La FTIL aclaró que sufrió una descompensación de salud que "no tiene peligro".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió dos comunicados este lunes, en los que informa sobre una modificación en la fecha del paro resuelto por el sector y la suspensión de la huelga de hambre que mantenía uno de los extrabajadores de Claldy.

El sindicato había resuelto originalmente realizar un paro de actividades, previsto para este martes, en respaldo a la huelga de hambre que sostenían los trabajadores Mauricio Fernández y Aníbal Apollonia, en rechazo el despido de 50 trabajadores de Claldy. La mayoría de ellos afiliados al sindicato, por lo que fue considerada como una medida de carácter antisindical.

Suspensión de huelga por razones médicas

En una comunicación calificada como “urgente”, la FTIL informó que el trabajador Fernández debió interrumpir la medida de fuerza tras presentar una descompensación de salud. "Por recomendación médica, el compañero Mauricio Fernández, debió finalizar la huelga de hambre que venía manteniendo junto a Aníbal Apollonia, como consecuencia de haber presentado un cuadro de hipertensión de reciente comienzo -con mala respuesta al tratamiento- y un cuadro de arritmia".

El texto añade que esta es una "situación clínica que no tiene peligro pero que determina la no continuidad de la huelga de hambre". La decisión de finalizar el ayuno se tomó inmediatamente, luego de que el equipo médico que monitorea a los trabajadores informara que Fernández debía interrumpir el ayuno.

El paro se pospone al miércoles por pronóstico de lluvias

El Plenario de Delegados y Delegadas de la FTIL, reunido este lunes, resolvió modificar la fecha del paro debido a las condiciones climáticas esperadas.

El comunicado sobre el cambio de fecha señala que la decisión se tomó "En virtud de los anuncios meteorológicos de lluvia para las próximas horas". Por este motivo, el Plenario "resuelve cambiar la movilización para el día miércoles 10 de diciembre y la hora de concentración será a las 10 AM para que luego de la misma se pueda participar en la instancia prevista ante la Comisión de Legislación del Trabajo".

