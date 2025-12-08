La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió dos comunicados este lunes, en los que informa sobre una modificación en la fecha del paro resuelto por el sector y la suspensión de la huelga de hambre que mantenía uno de los extrabajadores de Claldy.
Conflicto lácteo
Extrabajador de Claldy suspendió huelga por salud; el paro se cambió para el miércoles
Mauricio Fernández, extrabajador de Claldy, finalizó la huelga de hambre que estaba realizando junto a Aníbal Apollonia. La FTIL aclaró que sufrió una descompensación de salud que "no tiene peligro".