La empresa Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y dejó sin efecto los ocho despidos de empleados que volverán a trabajar en puestos que sean dentro de la empresa o en otro ámbito, priorizando sus lugares de residencia. De esta manera concluye la medida gremial que tenía una carpa instalada en la Plaza Independencia.
Ministerio de Trabajo
Claldy y trabajadores llegaron a un acuerdo: quedaron sin efecto los ocho despidos
