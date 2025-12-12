Claldy y trabajadores llegaron a un acuerdo: quedaron sin efecto los ocho despidos

G7_CSa2WAA4OFHC

Sindicalistas celebraron acuerdo y creación de una comisión de seguimiento

"Se aprobó la creación de una comisión que va a trabajar conformada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT, la Cámara de Industria Láctea, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la empresa Claldy, y el sindicato de Tucla, donde se va a trabajar con el objetivo de encontrar el retorno a los puestos de trabajo de nuestros compañeros, priorizando el lugar de residencia", explicó Méndez.