Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales acuerdo | Claldy | despidos

Ministerio de Trabajo

Claldy y trabajadores llegaron a un acuerdo: quedaron sin efecto los ocho despidos

Empresa Claldy llegó a un acuerdo con trabajadores y dejó sin efecto ocho despidos. Además, se creó comisión de monitoreo y seguimiento para brindar soluciones.

Trabajadores de Claldy y sindicalistas celebraron el acuerdo logrado en el ministerio.

Trabajadores de Claldy y sindicalistas celebraron el acuerdo logrado en el ministerio.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La empresa Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y dejó sin efecto los ocho despidos de empleados que volverán a trabajar en puestos que sean dentro de la empresa o en otro ámbito, priorizando sus lugares de residencia. De esta manera concluye la medida gremial que tenía una carpa instalada en la Plaza Independencia.

En la reunión de este viernes participaron la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, con Enrique Méndez a la cabeza en representación de los trabajadores de la empresa.

G7_CSa2WAA4OFHC

Sindicalistas celebraron acuerdo y creación de una comisión de seguimiento

"Se aprobó la creación de una comisión que va a trabajar conformada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT, la Cámara de Industria Láctea, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la empresa Claldy, y el sindicato de Tucla, donde se va a trabajar con el objetivo de encontrar el retorno a los puestos de trabajo de nuestros compañeros, priorizando el lugar de residencia", explicó Méndez.

"Quedan sin efecto los despidos y se establece una comisión de monitoreo y seguimiento que trabajará para encontrar soluciones de trabajo de calidad para los trabajadores implicados. A la persecución antisindical se la combate con solidaridad, unidad y lucha", celebró Abdala en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MarceAbdalaCNT/status/1999530392315892085&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar