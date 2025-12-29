Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

para el quinquenio

Municipales de Flores firman convenio que fortalece la estabilidad laboral

El convenio incluye la actualización del organigrama —vigente desde la década del 60—, la presupuestación progresiva de funcionarios y ajustes salariales.

Firman acuerdo en la Dinatra.

 MTSS
Por Fabián Tapia

Los municipales de Flores y la Intendencia Departamental firmaron este este lunes un convenio colectivo que fortalece la estabilidad laboral, la mejora salarial y la modernización administrativa del gobierno departamental. El acuerdo fue firmado en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la relevancia del acuerdo alcanzado, valorando que se logró un entendimiento que conforma tanto a la Intendencia como al sindicato, tras un proceso que demandó tiempo, negociación y responsabilidad compartida.

Señaló que se trata de un convenio “muy completo”, que aborda aspectos salariales, organigrama, presupuestación, concursos y compromisos hacia adelante, proyectando que tendrá impacto positivo durante los próximos cinco años.

Destacan estabilidad

En esta misma línea, el intendente de Flores, Diego Irazábal, subrayó que el acuerdo responde a una necesidad histórica del departamento: “nosotros venimos a hacer lo necesario y no lo conveniente. Lo conveniente siempre te atrasa, no te deja crecer”, afirmó.

Señaló que durante los últimos 30 o 40 años la principal demanda del gremio había sido la presupuestación y un nuevo organigrama, objetivos que ahora se concretan.

El acuerdo en Flores surge luego de un extenso proceso de diálogo entre la Intendencia y el gremio, que permitió consensuar elementos centrales de la relación laboral para el próximo quinquenio. Incluye la actualización del organigrama —vigente desde la década del 60—, la redefinición de la carrera administrativa, la presupuestación progresiva de funcionarios y ajustes salariales que no solo aseguran el mantenimiento del salario real, sino que prevén crecimiento durante el período.

Convenio "importante"

Sobre este punto, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, destacó que se trata de “un convenio muy importante porque no todas las intendencias están cerrando convenios colectivos con sus trabajadores”, subrayando que corrige situaciones históricas, brinda estabilidad laboral y otorga certezas en un contexto donde aún existen gobiernos departamentales sin acuerdos firmados.

Finalmente, el presidente de Adeom Flores, Luis Comba, valoró especialmente la mejora salarial “por encima de 7 puntos afuera de lo que es la inflación”, además de remarcar la importancia de la estabilidad laboral, la presupuestación y la reestructura administrativa.

Señaló que el acuerdo permitirá que al final del quinquenio aproximadamente 400 de los 600 funcionarios actuales estén presupuestados, marcando un avance significativo para el departamento.

