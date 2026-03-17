Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Paysandú | movilizan |

preocupa el desempleo

Paro parcial y movilización en Paysandú en defensa del trabajo

Los trabajadores de Paysandú paran este miércoles de 10 a 14, algunos lo harán por 24 horas, en defensa de las fuentes de trabajo y por más inversión pública.

Trabajadores se movilizan este miércoles en Paysandú.

Trabajadores se movilizan este miércoles en Paysandú.

 FocoUY
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Bajo la consigna de “Defender el trabajo es defender Paysandú", los trabajadores sanduceros se movilizan este miércoles en defensa de la industria nacional y departamental, del trabajo, por más inversión pública, en defensa de la negociación colectiva y contra la precarización laboral.

La movilización, en la que participan todos los sindicatos locales convocados por el Plenario Departamental del Pit-Cnt, consiste en un paro parcial de 10 a 14 horas, con posterior movilización por la ciudad. Algunos sectores, como municipales, correos y maltería, extenderán el paro a 24 horas, mientras que la Salud Pública se movilizará de 9.30 a 13.

En el caso de la construcción, el Sunca decidió adherir al paro en todas sus ramas: Obra civil, extractiva, peajes y hormigón.

Defensa del trabajo

La dirigente Cecilia Sánchez dijo al diario local El Telégrafo que la realidad local es crítica: “Es un proceso que lo discutimos en el plenario desde hace tiempo y es la necesidad de encontrar un rumbo en Paysandú. De hecho, el pasado 10 de diciembre realizamos el primer paro departamental por esta situación que, en vez de mejorar, se agravó. Con AmBev, Fricasa, Paycueros, Ancap y Sunca ya es dramático”.

Advirtieron que la desocupación en el departamento es estructural y adelantaron que el próximo lunes 23 recibirán al presidente Yamandú Orsi con nuevas movilizaciones para visibilizar la crisis laboral.

Intendente preocupado

Esta situación ha alertado a las autoridades locales, al punto que el intendente Nicolás Olivera expresó su preocupación por el futuro de la planta de portland de Ancap y sostuvo que cualquier proceso de reestructura del negocio del cemento no debe recaer exclusivamente sobre la ciudad.

Sus declaraciones, recogidas por la prensa local, se dieron luego de una reunión mantenida con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y otras autoridades, en la que se analizó la situación de la empresa.

Olivera destacó que durante el encuentro la ministra fue clara al explicar la decisión del gobierno de avanzar en cambios para evitar que el negocio del portland continúe generando pérdidas.

Temas

Te puede interesar