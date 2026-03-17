Paro parcial y movilización en Paysandú en defensa del trabajo

Defensa del trabajo

La dirigente Cecilia Sánchez dijo al diario local El Telégrafo que la realidad local es crítica: “Es un proceso que lo discutimos en el plenario desde hace tiempo y es la necesidad de encontrar un rumbo en Paysandú. De hecho, el pasado 10 de diciembre realizamos el primer paro departamental por esta situación que, en vez de mejorar, se agravó. Con AmBev, Fricasa, Paycueros, Ancap y Sunca ya es dramático”.

Advirtieron que la desocupación en el departamento es estructural y adelantaron que el próximo lunes 23 recibirán al presidente Yamandú Orsi con nuevas movilizaciones para visibilizar la crisis laboral.

Intendente preocupado

Esta situación ha alertado a las autoridades locales, al punto que el intendente Nicolás Olivera expresó su preocupación por el futuro de la planta de portland de Ancap y sostuvo que cualquier proceso de reestructura del negocio del cemento no debe recaer exclusivamente sobre la ciudad.

Sus declaraciones, recogidas por la prensa local, se dieron luego de una reunión mantenida con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y otras autoridades, en la que se analizó la situación de la empresa.

Olivera destacó que durante el encuentro la ministra fue clara al explicar la decisión del gobierno de avanzar en cambios para evitar que el negocio del portland continúe generando pérdidas.