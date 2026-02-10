Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

por nuevo convenio

Atención: comienzan este miércoles paros parciales sorpresivos en bancos oficiales

La medida afecta este miércoles a las sucursales Colón y Las Piedras del BROU y habrá concentraciones en las puertas de los bancos.

Por Fabián Tapia

Este miércoles los trabajadores de los bancos públicos iniciarán paros parciales sorpresivos diarios, de acuerdo por lo resuelto por el Consejo del Sector Financiero Oficial, en el marco de la negociación del convenio colectivo del sector.

Los paros darán comienzo este miércoles 11 de enero, y afectarán a las sucursales Colón y Las Piedras del Banco República (BROU).

El paro comenzará a las 12:40, con concentración en la puerta de las sucursales, donde se anunciará la hora de finalización.

La información sobre los paros siguientes será comunicada el día anterior a la medida, según informó la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).

AEBU por convenio

Dichas medidas fueron aprobadas este martes por el Consejo del Sector Financiero Oficial, en el marco de un nuevo plan de movilizaciones que intensifique la lucha del sindicato por la renovación del convenio colectivo en los bancos públicos.

Según informó AEBU, las medidas resueltas procuran aumentar la visibilidad del conflicto en todo el país, llegar a los funcionarios y funcionarias de todas las sucursales, y "causar un impacto que permita torcer la negociación con el Gobierno".

Recuerda el sindicato que el pasado ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 6 de febrero y en dicha instancia el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera la negociación por el Poder Ejecutivo, presentó una propuesta que AEBU consideró insuficiente, ya que es inferior al preacuerdo alcanzado el año pasado que fue rechazado por la asamblea.

Plan de movilizaciones

El plan de movilizaciones aprobado consiste en paros parciales todos los días, de carácter sorpresivo, y con concentraciones en las propias sucursales afectadas. Las medidas se informarán el día anterior.

Para el miércoles 11 de febrero, el paro será en las sucursales del Banco República de Colón y Las Piedras, en ambos casos comenzando a las 12:40.

Las concentraciones se harán en la puerta de las sucursales y la hora de finalización de la medida se comunicará allí mismo.

