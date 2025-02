Pit-Cnt no acepta desindexar los salarios medios como propone Oddone

Tras los dichos de Oddone, Abdala sostuvo que "no había manera" en que el movimiento obrero estuviera de acuerdo con ese concepto "porque lo que nos interesa no es el salario nominal, es el poder de compra".

Castillo y Sánchez en la misma línea

La pasada semana, Oddone puso de nuevo sobre la mesa la desindexación salarial con el objetivo de "apuntar a niveles de inflación más bajos". Ante esto, el ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, le respondió que "no estaba de acuerdo" con la desindexación, mientras que el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se manifestó en la misma dirección que Castillo.

Al respecto, el futuro secretario de Presidencia el objetivo es que “nadie pierda salario”. “Vamos a poner una prioridad a la hora de pensar los aumentos salariales, en el sector más sumergido, que son justamente los menores a 25 mil pesos”.

“Yo no comparto la desindexación de salario. La propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante, más en un momento que tenemos inflación baja”, consideró y agregó: “Hay que defender el poder de compra de la gente. La prioridad de aumentos salariales tiene que estar focalizada en los salarios sumergidos, es evidente por todos, porque hay personas que están ganando menos de 25 mil pesos por mes y es muy difícil llegar a fin de mes. Ahora, yo no le puedo pedir a una persona que gana 50 mil pesos, que porque mi prioridad son los 25 mil pesistas va a perder salario. No puede perder salario, porque con 50 mil pesos también está muy difícil vivir”.