Sindicales acuerdo |

Reunión a las 11

Puerto: sindicato retomó sus actividades y se está cerca del acuerdo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó que el conflicto “está cerca de resolverse”, aunque reconoció que las negociaciones continúan abiertas.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El conflicto en el puerto de Montevideo parece tener una luz al final del camino y en horas podría haber una solución. El propio ministro de Trabajo Juan Castillo aseguró en las últimas horas que "está cerca de resolverse".

Así las cosas, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió retomar las actividades desde las 23:00 de este martes, luego de una asamblea en la que no se adoptaron definiciones.

Según informaron fuentes del sector, la decisión se tomó debido a que el texto final del acuerdo aún no está cerrado. El sindicato fue convocado nuevamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para una reunión este miércoles a las 11:00, mientras que la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) —controlada en un 80% por la firma belga Katoen Natie— será citada en horas de la tarde.

La instancia se da luego de más de tres semanas de conflicto en el puerto de Montevideo, marcado por paros intermitentes, demoras en la atención de camiones y diferencias en torno al nuevo sistema operativo Navis N4, cuya implementación los trabajadores condicionan a una reducción de la jornada laboral con la retención de un sueldo por tiempo completo.

El sindicato propone "abrir un espacio de diálogo de seis meses, que es lo le queda vivo al convenio vigente".

En paralelo, el Sindicato del Transporte de Carga (Sutcra) mantuvo este martes una movilización en una de las entradas del puerto, en reclamo por el despido de un dirigente sindical tras un accidente de tránsito, lo que generó demoras en el ingreso de camiones durante la mañana.

Cerca del acuerdo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó que el conflicto “está cerca de resolverse”, aunque reconoció que las negociaciones continúan abiertas. En rueda de prensa, respondió a las críticas de legisladores de la oposición y aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi.

“Yo me preocuparía si la oposición está loca de la vida conmigo”, expresó. “Senadores y senadoras ya decían en diciembre que iba a ser el primer interpelado. Pero si el presidente no confiara en el equipo del Ministerio, no me hubiera propuesto como ministro”, sostuvo.

Castillo aclaró que, si bien proviene de un sector político de izquierda, su tarea al frente del MTSS es “cumplir funciones para defender los intereses de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, de los empleadores, de los cooperativistas, del mundo del trabajo en general”.

El MTSS confía en que la reunión de este miércoles permita avanzar hacia un acuerdo tripartito y evitar nuevas medidas que afecten la operativa portuaria, tras una jornada marcada por tensión sindical y demoras en la terminal.

