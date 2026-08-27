Trabajadores del BPS se movilizan en defensa del Sanatorio Canzani

*defensa de los derechos de las y los trabajadores y de la población, afectada por múltiples reestructuras sin fundamento

*Contra la ausencia de un modelo de gestión acorde a las necesidades de la población

*En defensa de la negociación colectiva

*Contra el cierre del área de internación del Sanatorio Canzani, promovida por los integrantes políticos del Directorio del BPS, lo que consideran como "violatorio de acuerdos firmados en 2016 al respecto".