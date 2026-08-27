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Trabajadores del BPS se movilizan en defensa del Sanatorio Canzani

Los trabajadores del BPS se concentrarán a partir de las 10 frente al edificio sede y luego se movilizarán hacia las oficinas del directorio de la institución.

Trabajadores del BPS se movilizan.

Trabajadores del BPS se movilizan.
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Convocados por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) se concentrarán este viernes en la explanada del edificio sede, en Colonia entre Daniel Fernández Crespo y Eduardo Acevedo, para protestar contra el cierre del área de internación del Sanatorio Canzani.

Señala ATSS que la concentración se realizará entre las 10y las 10.30 a efectos de leer proclama. Posteriormente, ingresarán al edificio para dirigirse hasta al 5to. piso, donde se encuentran los despachos de los integrantes del Directorio.

La plataforma de ATSS para la movilización incluye los siguientes puntos:

*defensa de los derechos de las y los trabajadores y de la población, afectada por múltiples reestructuras sin fundamento

*Contra la ausencia de un modelo de gestión acorde a las necesidades de la población

*En defensa de la negociación colectiva

*Contra el cierre del área de internación del Sanatorio Canzani, promovida por los integrantes políticos del Directorio del BPS, lo que consideran como "violatorio de acuerdos firmados en 2016 al respecto".

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