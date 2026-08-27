Convocados por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) se concentrarán este viernes en la explanada del edificio sede, en Colonia entre Daniel Fernández Crespo y Eduardo Acevedo, para protestar contra el cierre del área de internación del Sanatorio Canzani.
protesta
Trabajadores del BPS se movilizan en defensa del Sanatorio Canzani
Los trabajadores del BPS se concentrarán a partir de las 10 frente al edificio sede y luego se movilizarán hacia las oficinas del directorio de la institución.