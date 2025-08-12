Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales AEBU |

reclamo

Robo frustrado: AEBU reclamó medidas de seguridad en los bancos

El lunes un grupo de delincuentes intentó asaltar una sucursal bancaria en Colón; salió mal pero puso en peligro a los funcionarios.

Desde el Consejo del Sector Financiero Privado se repudió el ataque y expresó la "total solidaridad con las compañeras y compañeros afectados".

"Según la información recabada y testimonios directos, todo indica que se trató de un asalto planificado, lo que incrementa la preocupación por la creciente inseguridad en el sector financiero. Este hecho puso en grave riesgo la integridad física y emocional de las trabajadoras y los trabajadores de la sucursal", señala AEBU.

Ante esta situación el sindicato bancario reiteró "la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad en todas las dependencias del sector, incorporando personal especializado, tecnología de prevención y protocolos de actuación que garanticen la protección de quienes trabajan en el sistema financiero, así como de los usuarios y de la comunidad en general".

"Seguiremos de cerca la evolución de este caso y las acciones que se adopten para prevenir hechos similares, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la vida, la salud y la seguridad de todas las personas", reafirma.

Concluye AEBU señalando que "hechos de esta magnitud nos alertan a continuar trabajando en la importancia de abordar la seguridad como tema macro, que impacta en la vida laboral de los y las trabajadoras".

Robo y herido

Los hechos se dieron el pasado lunes en la sucursal de una casa bancaria privada ubicada en avenida Garzón y Lezica. Los delincuentes arribaron en una camioneta y al menos dos motos. Ingresaron al local y amenazaron a un guardia de seguridad al que tomaron como rehén. El intento de salaro se dio después del horario de cierre del banco.

Si embargo, los delincuentes no lograron acceder al botín: solamente consiguieron asaltar a una mujer, a la que le sustrajeron su billetera con $ 20.000. Además, hirieron al guardia de seguridad de un culatazo y abandonaron el lugar, informó Telenoche (Canal 4).

Temas

