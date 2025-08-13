Pit-Cnt pidió retirar permisos de pesca a las "patronales intransigentes y reaccionarias"

También solicitó que sean revisados los subsidios y apoyos estatales que reciben las empresas del sector. Esa medida deberá mantenerse “hasta tanto no hayan contrapartes de negociación y trabajo digno para un sector que debe establecer las condiciones mínimas de trabajo y generar las condiciones para una pesca estable, con relaciones laborales adecuadas y, en lo posible, sin conflictos”, afirmó Abdala.

Intransigencia de la patronal

El presidente de la central sindical hizo foco en el conflicto del sector pesquero, respaldó a los trabajadores y aseguró que el reclamo es la reivindicación del "derecho al descanso".

"Solidaridad con nuestros hermanos en lucha. La pesca completa está paralizada por la intransigencia patronal, paralizada por un modo de producción obsoleto que no solamente no utiliza los recursos importantes que tiene nuestro país en la mayoría de su territorio nacional, que es el mar, sino que somete a una práctica depredatoria a la propia fuerza de trabajo, a nuestros compañeros y compañeras del Suntma (sindicato pesquero), de los maquinistas navales, de los patrones de pesca en unidad, porque ese modo depredatorio de trabajo nos hace ingresar a un conflicto por el derecho al descanso", dijo.