Abdala | Palestina | Paro

Paro

Abdala: "Nadie debe sorprenderse del nivel de movilización de la clase trabajadora"

Abdala ratificó la autonomía sindical, solidarizó con gremios en conflicto y exigió justicia internacional por Palestina.

Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del paro general de este martes, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, defendió la independencia de clase del movimiento sindical, reivindicó la capacidad de propuesta de la central y expresó su solidaridad con trabajadores de distintos sectores en conflicto. También abordó temas internacionales, condenando el accionar del gobierno de Israel contra el pueblo palestino.

La movilización, convocada bajo la consigna “El pueblo primero. Más trabajo y salario: mejor Uruguay”, se desarrolló este martes 12 de agosto entre las 9:00 y las 13:00 horas, con varios gremios —especialmente de la enseñanza y el sector público— realizando paro por 24 horas. La concentración principal tuvo lugar frente a la sede central de la Universidad de la República.

Defensa de la autonomía sindical

En su discurso, Abdala recordó que el movimiento obrero no necesita “dar muestras a nadie” de su compromiso con la lucha social, y señaló que, tanto en el actual gobierno como en el anterior, la central ha promovido instancias de diálogo y negociación. Sin embargo, afirmó que la acción organizada de los trabajadores es “condición indispensable para que existan cambios reales en la escena nacional”.

“Cuando un gobierno asume con voluntades de cambio, se activan sectores subalternos que buscan dejar de serlo. Quien no lo entienda, o no pretende cambiar nada, desconoce la historia”, expresó.

Palestina y política internacional

Abdala dedicó parte de su intervención a la situación en Medio Oriente, calificando al actual gobierno de Israel como una “versión atroz, cuasi nazi y fascista de la extrema derecha” y reclamando el cese inmediato de la ofensiva militar en Gaza. Exhortó a la comunidad internacional a garantizar ayuda humanitaria, promover negociaciones de paz y respaldar la coexistencia de dos Estados soberanos. “No somos antisemitas; sí pacifistas, antiimperialistas e internacionalistas consecuentes. Amamos a todos los pueblos del planeta”, sostuvo.

Solidaridad con sectores en conflicto

El presidente del PIT-CNT dedicó buena parte de su discurso a expresar apoyo a distintos gremios como la industria pesquera. Criticó a las patronales por prácticas “rentistas y depredatorias”, denunció que los trabajadores llevan meses sin cobrar y reclamó al Poder Ejecutivo que retire los permisos de pesca a las empresas que no negocien condiciones laborales dignas. En cuanto a la industria láctea advirtió sobre un proceso de concentración empresarial y rechazó el cierre de Conaprol en Rivera. También denunció “ataques antisindicales” en Calvi y Coleme. Por otro lado recordó que unos 1.400 trabajadores de la industria cárnica están actualmente en seguro de paro y pidió soluciones estructurales para el sector.

Abdala explicó durante su intervención que la responsabilidad de la clase obrera trasciende las coyunturas y debe orientarse a un “buen vivir” para los pueblos, enfrentando la creciente desigualdad social. “La historia la hacen las trabajadoras y los trabajadores; nadie debe sorprenderse del nivel de unidad, solidaridad y propuesta de la clase trabajadora organizada”, afirmó.

