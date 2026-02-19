Hacete socio para acceder a este contenido

Sabre anunció despidos masivos en Zonamérica

Mediante una videollamada, la compañia Sabre informó a sus trabajadores en Uruguay que ocurrirían entre 150 y 200 despidos.

Por Redacción Caras y Caretas

La empresa tecnológica Sabre, instalada en Zonamérica y con una plantilla superior a los 900 trabajadores en Uruguay, comunicó en las últimas horas una reducción significativa de personal: entre 150 y 200 despidos. La decisión fue comunicada a los funcionarios por el CEO de la compañía mediante una videollamada desde Dallas.

En ese video, la compañia sostuvo que los resultados financieros eran positivos, aunque enmarcó la medida en un "escenario inestable" y en la necesidad de anticiparse a escenarios futuros. De acuerdo con lo consignado, la reducción alcanzaría en una primera etapa a entre 150 y 200 trabajadores.

La mayoría del personal desempeña sus tareas en modalidad remota y, según se indicó, quienes resulten afectados serán convocados a las oficinas para formalizar el proceso. La reestructura no se limitaría a Uruguay: recientemente la firma también concretó despidos en Polonia, como parte de una estrategia global orientada a la reducción de costos. En ese marco, la firma mantendría su operativa en India, donde argumenta contar con mayores niveles de competitividad.

A la espera de información

La compañía, dedicada al desarrollo de soluciones de software para la industria global de viajes —incluyendo aerolíneas, hoteles y agencias—, opera en Uruguay desde 2004. En Montevideo funciona su centro de capacidad global y sede regional para América Latina y el Caribe, desde donde brinda servicios de infraestructura tecnológica, desarrollo de productos, análisis de datos, soporte y áreas comerciales, entre otros.

Hasta el momento no se emitió una comunicación oficial pública respecto a esta nueva reestructura. Consultada por Caras y Caretas, una fuente vinculada a la situación indicó que por el momento no se cuenta con información precisa sobre las áreas o perfiles alcanzados por los despidos y que se encuentran a la espera de mayores definiciones.

