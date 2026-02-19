Sabre anunció despidos masivos en Zonamérica.

A la espera de información

La compañía, dedicada al desarrollo de soluciones de software para la industria global de viajes —incluyendo aerolíneas, hoteles y agencias—, opera en Uruguay desde 2004. En Montevideo funciona su centro de capacidad global y sede regional para América Latina y el Caribe, desde donde brinda servicios de infraestructura tecnológica, desarrollo de productos, análisis de datos, soporte y áreas comerciales, entre otros.

Hasta el momento no se emitió una comunicación oficial pública respecto a esta nueva reestructura. Consultada por Caras y Caretas, una fuente vinculada a la situación indicó que por el momento no se cuenta con información precisa sobre las áreas o perfiles alcanzados por los despidos y que se encuentran a la espera de mayores definiciones.