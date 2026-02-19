La empresa tecnológica Sabre, instalada en Zonamérica y con una plantilla superior a los 900 trabajadores en Uruguay, comunicó en las últimas horas una reducción significativa de personal: entre 150 y 200 despidos. La decisión fue comunicada a los funcionarios por el CEO de la compañía mediante una videollamada desde Dallas.
"escenario inestable"
Sabre anunció despidos masivos en Zonamérica
