Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales ministro |

conflicto

MTSS negocia una salida mientras el puerto de Montevideo sigue paralizado

La empresa TCP, operadora de la playa de contenedores del puerto, instó a los trabajadores a mantener el diálogo.

Puerto de Montevideo paralizado.

Puerto de Montevideo paralizado.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó que la cartera “está procurando buscar salidas y consensos” al conflicto en el puerto de Montevideo. Indicó que este martes, hubo una reunión tripartita que no tuvo avances, por lo que el conflicto continúa.

Mientras tanto, la actividad en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo continúa paralizada. Los trabajadores rechazan la puesta en práctica de un nuevo sistema informático.

Castillo, en este sentido, recordó que “en cualquier situación conflictiva hay afectación económica” y recalcó que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “está procurando buscar salidas y consensos”.

Por su parte, el presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, en diálogo con Radio Monte Carlo, señaló que se atendió el pedido del Ministerio de Trabajo de flexibilizar las reivindicaciones a lo cual accedieron, pero fueron todas rechazadas por parte de la empresa sin ofrecer alternativas.

Detalló cuáles son las reivindicaciones que plantearon, entre las que se encuentra la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas a la cual la empresa se niega a aceptar.

La reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo, la empresa y los trabajadores no tuvo avances por lo que el conflicto continuará.

Llamado al diálogo en el puerto

Mientras tanto TCP emitió un comunicado para aclarar la situación generada en el puerto de Montevideo tras el conflicto sindical por la implementación del nuevo sistema operativo Navis.

La empresa Katoen Natie afirmó que no habrá pérdida de puestos de trabajo ni cambios en la forma de trabajar, aunque especificó que algunas tareas y responsabilidades "se mantienen sin cambios, salvo algunos casos ya comunicados y confirmados, como los de apuntadores de a bordo y tierra".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar