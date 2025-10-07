MTSS negocia una salida mientras el puerto de Montevideo sigue paralizado

Por su parte, el presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, en diálogo con Radio Monte Carlo, señaló que se atendió el pedido del Ministerio de Trabajo de flexibilizar las reivindicaciones a lo cual accedieron, pero fueron todas rechazadas por parte de la empresa sin ofrecer alternativas.

Detalló cuáles son las reivindicaciones que plantearon, entre las que se encuentra la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas a la cual la empresa se niega a aceptar.

La reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo, la empresa y los trabajadores no tuvo avances por lo que el conflicto continuará.

Llamado al diálogo en el puerto

Mientras tanto TCP emitió un comunicado para aclarar la situación generada en el puerto de Montevideo tras el conflicto sindical por la implementación del nuevo sistema operativo Navis.

La empresa Katoen Natie afirmó que no habrá pérdida de puestos de trabajo ni cambios en la forma de trabajar, aunque especificó que algunas tareas y responsabilidades "se mantienen sin cambios, salvo algunos casos ya comunicados y confirmados, como los de apuntadores de a bordo y tierra".