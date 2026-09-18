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Sindicales paro | servicios |

Contra resolución de servicios mínimos

Sindicato portuario convocó a paro nacional de 24 horas para el próximo lunes

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convocó a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7 de la mañana del lunes 21.

El Supra realizará un paro de 24 hs a nivel nacional.

El Supra realizará un paro de 24 hs a nivel nacional.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convocó a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7 de la mañana del lunes 21 de setiembre hasta las 7 de la mañana del martes 22. La medida es contra la resolución del Poder Ejecutivo de garantizar servicios mínimos en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

La resolución emitida el viernes pasado por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció "con carácter transitorio y limitado" que los trabajadores deberán garantizar "servicios mínimos" en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Supra: la medida es "excesiva, arbitraria y limita el derecho a la huelga"

La resolución del gobierno se dio tras el pedido de esencialidad realizado por TCP en el marco del conflicto laboral que la empresa mantiene con el sindicato por la negociación del nuevo convenio colectivo. El Supra manifestó que la resolución del MTSS y del MTOP es "excesiva", "arbitraria" y "limita el derecho a la huelga".

El Supra estableció además que el jueves 24 de setiembre habrá una asamblea general a las 10 de la mañana, pero desde las 8 será el corte de actividades.

La asamblea se realizará en Montevideo en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y en Nueva Palmira en el portón de la ANP.

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