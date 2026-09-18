Sindicato portuario convocó a paro nacional de 24 horas para el próximo lunes

Supra: la medida es "excesiva, arbitraria y limita el derecho a la huelga"

La resolución del gobierno se dio tras el pedido de esencialidad realizado por TCP en el marco del conflicto laboral que la empresa mantiene con el sindicato por la negociación del nuevo convenio colectivo. El Supra manifestó que la resolución del MTSS y del MTOP es "excesiva", "arbitraria" y "limita el derecho a la huelga".