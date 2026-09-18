El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convocó a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7 de la mañana del lunes 21 de setiembre hasta las 7 de la mañana del martes 22. La medida es contra la resolución del Poder Ejecutivo de garantizar servicios mínimos en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.
Contra resolución de servicios mínimos
Sindicato portuario convocó a paro nacional de 24 horas para el próximo lunes
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convocó a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7 de la mañana del lunes 21.