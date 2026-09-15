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Sindicatos industriales reclaman salvaguardas ante eventual ingreso al Tratado Transpacífico

Los sindicatos industriales cuestiona una eventual adhesión sin garantías para el empleo, las empresas públicas y las herramientas de política industrial.

Reunión entre los sindicatos industriales y Fernando Pereira.

Reunión entre los sindicatos industriales y Fernando Pereira.
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Por Pablo Silva Galván

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay (CSI) se reunió este martes con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, a quien entregó un documento con sus preocupaciones ante un eventual ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Sostiene la confederación que la inserción internacional no puede analizarse únicamente desde la perspectiva arancelaria y advierte sobre sus posibles efectos en la industria, el empleo y las capacidades del Estado.

"La reunión fue positiva, primero que nada porque Fernando, como militante sindical, fue partícipe de algunas discusiones de inserción regional e internacional y este era uno de los tratados que se mencionaba como en la lejanía", dijo a Caras y Caretas el secretario de la CSI, Danilo Dardano. "Hoy está arriba de la mesa", subrayó.

"Nosotros consideramos que el Transpacífico le pega en la línea de explotación a la Estrategia Nacional de Desarrollo", subrayó Dardano al analizar las condiciones del acuerdo. Para él se trata de "una contradicción, diríamos flagrante, abusiva, con lo que venimos intentando desde actores del gobierno nacional, llámese OPP, Udelar, Confederación de Cámaras, Pit-Cnt, tratando de arribar a una Estrategia Nacional de Desarrollo".

Dispuestos a negociar

"Estamos dispuestos a discutir la productividad, mejorar la formación profesional, ver qué nichos podemos encontrar en los acuerdos internacionales, pero en el caso este, realmente, creemos que el Uruguay está siendo muy inocente sobre que nos van a dejar seguir utilizando las empresas públicas como se ha venido haciendo", indicó.

Destacó que hay "capítulos que son bien claros" respecto al rol de las empresas públicas. "Es un desastre", sentenció.

Sindicatos reclaman evaluación

Uno de los principales planteos del documento entregado por la CSI es realizar una evaluación de impacto sobre la política industrial antes de avanzar en cada capítulo del acuerdo, para garantizar su compatibilidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050.

La CSI reclama además reservas específicas para empresas públicas, infraestructura crítica y sectores industriales sensibles frente a las disposiciones del CPTPP sobre compras públicas y neutralidad competitiva.

En particular, propone blindar a UTE, Ancap, Antel y OSE, preservando su capacidad para establecer tarifas diferenciales, subsidios e instrumentos de fomento al desarrollo nacional. Según el documento, estas empresas cumplen funciones estratégicas que exceden la actividad comercial.

Otro reclamo consiste en establecer una reserva mínima del 30% para pequeñas y medianas empresas nacionales en las compras públicas, como mecanismo para sostener a los proveedores locales frente a la competencia extranjera.

Cláusulas de salvaguarda

El sindicato también plantea incorporar cláusulas de salvaguardia automática que permitan aplicar medidas de defensa cuando determinados sectores registren caídas críticas del empleo industrial.

La CSI advierte que los efectos de una eventual apertura pueden ser particularmente significativos en el interior, donde el cierre de una planta puede afectar a proveedores, comercios y comunidades enteras.

Finalmente, propone crear un Registro Nacional de Trabajadores Industriales, con información sobre oficios, certificaciones y experiencia, para facilitar la reconversión laboral ante cierres o reestructuras.

El documento concluye que Uruguay necesita nuevos mercados, pero reclama que la apertura comercial se realice preservando la capacidad de desarrollar una política industrial propia y bajo el principio de “integración con soberanía”.

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