A partir de este miércoles comienzan asambleas y corte de horas extra en la construcción. Las medidas se deben a la falta de avances en las negociaciones por el convenio colectivo, lo que llevó al Comité Ejecutivo del sindicato de la construcción (Sunca), a resolver las medidas así como un paro general de 24 horas para el 1 de julio.
en conflicto
Sunca inicia este miércoles asambleas y corta horas extra; habrá paro nacional en julio
Los trabajadores de la construcción, convocados por el Sunca, inician este miércoles una red de asambleas para informar sobre la marcha de la negociación.