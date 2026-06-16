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Sindicales

en conflicto

Sunca inicia este miércoles asambleas y corta horas extra; habrá paro nacional en julio

Los trabajadores de la construcción, convocados por el Sunca, inician este miércoles una red de asambleas para informar sobre la marcha de la negociación.

Sunca inicia asambleas.

Sunca inicia asambleas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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A partir de este miércoles comienzan asambleas y corte de horas extra en la construcción. Las medidas se deben a la falta de avances en las negociaciones por el convenio colectivo, lo que llevó al Comité Ejecutivo del sindicato de la construcción (Sunca), a resolver las medidas así como un paro general de 24 horas para el 1 de julio.

Señala el Sunca que el sector ha llegado a los 90 días sin convenio colectivo, venció el pasado 31 de marzo, y cumpliendo con lo resuelto en la asamblea general del 27 de mayo, el sindicato decidió aplicar a partir de este miércoles 17 de junio en toda la industria y ramas anexas la realización de asambleas no coordinadas, movilizaciones zonales, y plenarios departamentales, entre otras medidas, a efectos de informar a todos los trabajadores del estado de situación del conflicto.

Asimismo, resolvieron pasar a trabajar en horario normal, lo que implica suspender la realización de horas extras y "no aceptar cambios de horarios nuevos en la industria en principio hasta una nueva definición de la organización.

En esta línea, el Sunca aprobó un paro nacional, con movilización para el próximo miércoles 1 de julio, "dejando a cada departamental y dirección de ramas la implementación de los horarios de paro para ese día".

Asamblea del Sunca

El pasado 27 de mayo, el Sunca aprobó una plataforma que en sus puntos más destacados reclama la reducción de la jornada laboral, incremento salarial, la "profundización de la democratización" en el ingreso, así como mejoras para el ingreso de las mujeres a la industria.

El convenio salarial del sector caducó el pasado 31 de marzo.

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