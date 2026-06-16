Sunca inicia este miércoles asambleas y corta horas extra; habrá paro nacional en julio

Señala el Sunca que el sector ha llegado a los 90 días sin convenio colectivo, venció el pasado 31 de marzo, y cumpliendo con lo resuelto en la asamblea general del 27 de mayo, el sindicato decidió aplicar a partir de este miércoles 17 de junio en toda la industria y ramas anexas la realización de asambleas no coordinadas, movilizaciones zonales, y plenarios departamentales, entre otras medidas, a efectos de informar a todos los trabajadores del estado de situación del conflicto.