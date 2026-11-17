Geopolítica

“La realidad de la educación pública, de nuestro país y del mundo” requiere “miradas reflexivas, dirigidas a acciones decididas, porque mucho de lo que ocurre requiere intervenciones urgentes”, comenzaron.

Actualmente “la prepotencia capitalista, a manos de sus gangsters y esbirros, están llevando a la humanidad a situaciones similares a las que permitieron el ascenso del fascismo y desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial”, advierten.

“Nos desgarra, y desgarra éticamente a la humanidad, que ante los ojos de todas y todos se esté exterminando al pueblo palestino”, señalaron. “Lo más doloroso es lo premeditado del genocidio, porque hace poco se confirmó que las acciones del 7 de octubre de 2023 no fueron ninguna sorpresa para Israel, que fue advertido con antelación de un inminente ataque de la resistencia palestina”, acusaron en referencia a reportajes periodisticos sobre informes de inteligencia de Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

“Nuestro planeta también sufre otro genocidio, el que vive el pueblo cubano, asfixiado por un bloqueo criminal, hoy incrementado por un cerco energético despiadado, que tiene a casi 100.000 personas esperando una cirugía, de las cuales 12.000 son niñas y niños”, cuestionaron. “Además, hay 118.000 pacientes oncológicos sin tratamiento, 1.200 son niñas y niños”, informaron.

“Estas situaciones agreden a toda la humanidad y no se pueden admitir, más allá de cualquier debate sobre los rumbos que los pueblos decidan recorrer, nadie debería ser castigado por ensayar un camino propio, aunque a los gangsters no les guste, y nadie se debería callar cuando se ataca a poblaciones civiles”, resaltan.

“En Europa también están en una crisis compleja ya que no pueden sostener las conquistas alcanzadas en los tiempos del Estado de bienestar”, evaluaron. “Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, estudiantes y docentes se movilizan -y enfrentan represión- contra las políticas de ajuste, los recortes en el sistema de pensiones y prestaciones sociales, por las situaciones educativas, por los problemas de la vivienda y contra los avances belicistas en países que siguen los mandatos de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]”, expresaron.

“Por su parte, América Latina, el continente más desigual del planeta, enfrenta un proceso de alta complejidad, con nuevas y viejas formas de dominación e injerencia extranjera, que buscan desestabilizar la democracia, con Estados Unidos al frente”, apuntaron. “Los mecanismos suelen ser la guerra de baja intensidad, los golpes blandos y la violencia directa”, señalaron. “Conviene recordar que este año comenzó con la agresión militar a un país soberano y el secuestro de su presidente”, puntualizaron.

“El narcoterrorismo como cobertura para penetrar y perseguir en Estados soberanos, los neopentecostales y su ascenso a medios de comunicación así como en la creación de partidos políticos”, argumentaron. “El neoliberalismo recargado, que presiona para la apertura económica a los países dependientes al tiempo que practica el proteccionismo para sus economías, todo esto con marcadas acciones colonialistas, racistas y extractivistas”, resaltaron.

“Del otro lado, los pueblos resisten, luchan, proponen y se movilizan, en defensa del agua, de las semillas autóctonas, contra la extranjerización de la tierra y por la soberanía energética”, reconocieron. “Además, se expanden las luchas contra la privatización de la educación, por acceso a la salud, por la seguridad social y por conquistar condiciones materiales de vida digna”, celebraron.

“Pero estas luchas se enfrentan a los ajustes que imponen quienes quieren mantener las tasas de ganancia de cualquier manera, porque para los gangsters la propiedad es más importante que la vida, y a la vista están las pruebas”, subrayaron.

Las infancias uruguayas

“La niñez y sus realidades es uno de nuestros temas centrales, porque para las y los docentes uruguayos las estadísticas y guarismos que marcan índices de pobreza, o que señalan la inseguridad alimentaria, o la falta de controles médicos, o la deserción escolar no son un número, tienen nombre y tienen rostro, son nuestras gurisas y gurises, sus historias nos importan, nos conmueven y nos ocupan”, transmitieron.

“Las políticas públicas sobre niñez, juventud, familia, comunidad, convivencia ¡Tienen que ser una prioridad!”, exclamaron. “Insistimos, no puede admitirse que en un país exportador de alimentos como el nuestro haya familias que no tienen qué comer”, indicaron.

“No queremos seguir esperando, ni el derrame, ni que crezca la torta, ni que se alargue la sábana ¡Queremos soluciones ahora!”, enfatizaron. “Porque hay de dónde sacar, el Uruguay de los privilegios sigue blindado, ganando y ganando, engordando sus millones a costa de las y los explotados que perciben salarios de hambre”, denunciaron.

“En nuestro país el 1% más rico concentra más del 40% de la riqueza, es decir que hay un puñado que se queda con la parte del león, mientras en nuestros salones de clase hay gurisas y gurises que duermen en el suelo, o no tienen un par de championes para ir a la escuela, o no tienen una campera de abrigo para los días de invierno, o no tienen un plato de comida”, criticaron. “En nuestro país más del 37% de la riqueza es heredada”, añadieron.

A los más ricos “les da urticaria cuando escuchan que existe una iniciativa popular de crear una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio para el 1% más rico, sobretasa que tiene como objetivo erradicar la pobreza infantil. Y desde estas líneas decimos ¡no pueden ser más mezquinos!”, fustigaron.

En cuanto al Presupuesto y la Rendición de Cuentas “el incremento respecto al pedido de la ANEP para el 2027 sería apenas un 10% de lo solicitado” por lo tanto “de los 3.000 millones de pesos solicitados solo se concretarán 300 millones de pesos de incremento”, reclamaron.

“Esta situación ocurre en un marco donde circulan los anuncios de distintas autoridades que exponen la ‘imposibilidad’ de alcanzar el 6% del Producto Interior Bruto para la educación pública en este período de gobierno”, evaluaron.

“Nos invade la duda sobre la imposibilidad, porque al Uruguay los privilegios de la Caja Militar le cuestan unos 600 millones de dólares anuales, es decir que en el quinquenio cuesta 3.000 millones”, reseñaron.

“También se podrían revisar las exoneraciones fiscales al gran capital, que rondan los 2.400 millones de dólares anuales, o sea 12.000 millones en el quinquenio, de esa cifra se podría retener un porcentaje para la educación pública”, plantearon. Al sector agroexportador el “Estado uruguayo les beneficia con enormes exoneraciones tributarias, tienen una rebaja de la tarifa eléctrica, devolución del IVA del gasoil del 18%, y cuentan con fondos de emergencia, préstamos con facilidades y mucho más”, manifestaron.

Políticas educativas

“Desde hace décadas las políticas neoliberales operan en el plano de las ideas para convencer a la sociedad de que la educación pública está en crisis, que es ineficiente, que es excesivamente costosa, que no se adapta a los nuevos tiempos, preparando las condiciones para los recortes presupuestales de la educación pública y promoviendo la transferencia de recursos del Estado hacia la enseñanza privada”, opinaron.

“En el contexto de la magra rendición de cuentas que estamos atravesando, algunas thinks tanks criollas salieron a jugar y a cuestionar el incremento para la ANEP, al mismo tiempo que reclaman recursos para organizaciones educativas privadas confesionales”, advirtieron.

“Esto nos permite abordar ejes de la polémica instalados en la sociedad, porque el componente de clase de esas propuestas queda en evidencia de inmediato, porque dicen que se preocupan por la educación de todas y todos pero simplemente están interesados en que sirva a sus intereses, lo que buscan es garantizar la educación de la élite dirigente, para mantener intacta la estructura de privilegios”, cuestionar.

“Porque suelen camuflar sus intenciones y disfrazar sus intereses, ocultan el carácter político de la educación, nos acusan de adoctrinamiento y alientan discursos de odio cuando peleamos por los derechos de las niñas y los niños, por ejemplo a la Educación Sexual Integral”, expresaron.

“De este lado expresamos que la educación es una intervención intencionada, y es decente que el pueblo conozca esas intenciones”, alentaron. “Nosotras decimos sin rodeos que la educación y el conocimiento tienen carácter social y consecuencias sociales. También hemos señalado que se trata de una actividad política, puesto que incide en las posibilidades futuras de las personas”, sostuvieron.

“Por eso definimos que la educación tiene que estar al servicio de la emancipación, tiene que aportar para que las personas tomen conciencia, cuestionen y se cuestionen, lo que es, por qué es y de qué maneras nos hace ser lo que somos, se trata de hacer de los mínimos acontecimientos un detalle reflexivo. Porque la enajenación se supera reconociendo las condiciones alienantes y a la vez formando parte consciente de proyectos colectivos”, indicaron.

“Hablar de derechos, de pluralidad, de violencias, de víctimas, de convivencia, de anticapitalismo, de anticolonialismo, no ha sido y no es suficiente, es preciso profundizar en los conceptos, multiplicar los debates, amplificar las propuestas, y contrastarlas con la realidad, es decir luchar para que sean”, argumentaron.

Tradición pedagógica

Reivindicaron el valor de democracia participativa que las ATD contienen y afirmaron que “quienes descuidan, desoyen, ignoran, o desprecian las opiniones e iniciativas de la ATD están alejándose de las mejores tradiciones de nuestra educación pública”.

La autonomía de la educación “recibe permanentes ataques y presión de los enemigos de la educación pública, por eso es preciso desplegarla como una bandera todos los días, y también seguir bregando por concretar” su contracara “el cogobierno”, subrayaron.

“En el contexto de un nuevo Congreso Nacional de Educación, recordamos las resoluciones -que siguen esperando ser puestas en práctica- del 1er Congreso de Educación Maestro Julio Castro, en el que definimos que la educación pública sea autónoma y cogobernada en todos sus niveles”, advirtieron.

La ATD Nacional de Inicial y Primaria dialoga con “las asambleas de escuelas”, mientras las asambleas nacionales “analizan, debaten y proponen, las asambleas de escuelas discuten, enriquecen, sugieren cambios y proponen”, explicaron. “Todo lo elaborado por las escuelas se sintetiza y vuelve al debate de una nueva asamblea nacional” por lo tanto en la ATD “las discusiones y las decisiones llegan a cada centro educativo y a cada docente”, reivindicaron.

Esta forma que nos hemos dado, no es un accidente, es la consecuencia de abrazar los recorridos propios y peculiares de la pedagogía uruguaya, tan única, tan comprometida, tan marcada por la confrontación de ideas y tan atravesada por la convicción de que “hay que dar vuelta el tiempo como la taba”, para cambiar todo y poner la educación cada vez más al servicio de lo humano, y cada vez más lejos de los intereses del mercado, sus negocios y sus representantes.

“No hay otro camino en nuestras manos que el encuentro fraterno y amoroso, desde la escucha, la mirada, la palabra, el abrazo. Las comunidades conocen las verdaderas problemáticas de sus territorios, se acompañan, se defienden y son espacio de crecimiento, formación y construcción de otros mundos posibles”, agregaron.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “se deslinda de toda responsabilidad por el contenido de los informes, ya que los mismos son transcripciones textuales de lo aprobado por las Asambleas Nacionales”.