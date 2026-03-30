Los trabajadores y trabajadoras de las radios públicas se declararon en conflicto ante la situación que atraviesan. Denuncian rebaja salarial, precarización de contratos, discriminación contractual, incertidumbre laboral, incumplimientos salariales, falta de proyecto y desmantelamiento de radios. Así lo definió una asamblea organizada este lunes por el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (SUTRE).
reclamos varios
Trabajadores/as de las radios públicas se declaran en conflicto
Denuncian rebaja salarial, precarización de contratos, discriminación contractual, incertidumbre laboral, incumplimientos salariales y falta de proyecto.