Trabajadores/as de las radios públicas se declaran en conflicto

La resolución del SUTRE se fundamenta en varios hechos denunciados y que fueron enumerados por el sindicato: rebajas salariales impuestas de forma unilateral, precarización de las condiciones de contratación, discriminación en los régimenes contractuales, incertidumbre laboral, con ausencia de definición de horarios y funciones, incumplimientos en el pago de salarios y adeudos por parte del SECAN, falta de un proyecto de comunicación pública, con el consecuente vaciamiento de contenidos culturales, desmantelamiento progresivo de la infraestructura de las radios del Estado.