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Sindicales

reclamos varios

Trabajadores/as de las radios públicas se declaran en conflicto

Denuncian rebaja salarial, precarización de contratos, discriminación contractual, incertidumbre laboral, incumplimientos salariales y falta de proyecto.

Denuncias varias en las radios públicas llevan al conflicto.

Denuncias varias en las radios públicas llevan al conflicto.
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Por Redacción Caras y Caretas

Los trabajadores y trabajadoras de las radios públicas se declararon en conflicto ante la situación que atraviesan. Denuncian rebaja salarial, precarización de contratos, discriminación contractual, incertidumbre laboral, incumplimientos salariales, falta de proyecto y desmantelamiento de radios. Así lo definió una asamblea organizada este lunes por el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (SUTRE).

Entienden que hay precarización laboral y rebaja salarial, y se evaluó negativamente el resultado de una serie de reuniones bipartitas con la Dirección de las radios públicas y del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), encabezada por Érika Hoffman.

La resolución del SUTRE se fundamenta en varios hechos denunciados y que fueron enumerados por el sindicato: rebajas salariales impuestas de forma unilateral, precarización de las condiciones de contratación, discriminación en los régimenes contractuales, incertidumbre laboral, con ausencia de definición de horarios y funciones, incumplimientos en el pago de salarios y adeudos por parte del SECAN, falta de un proyecto de comunicación pública, con el consecuente vaciamiento de contenidos culturales, desmantelamiento progresivo de la infraestructura de las radios del Estado.

Indican que desde diciembre, han sostenido diversas instancias de diálogo con la dirección, con el objetivo de encontrar soluciones a una situación que afecta directamente la estabilidad laboral y económica de los trabajadores.

Tras varias instancias, "sin avances sustantivos", se pasó a una instancia bipartita, lo que habilitó el levantamiento de la medida cautelar vigente y permitió el lanzamiento de la programación 2026.

Sin embargo, en las reuniones bipartitas posteriores no se registraron avances reales ni soluciones a los reclamos planteados por este sindicato, denuncian.

"Frente a este escenario de falta de respuestas, dilaciones y ausencia de voluntad politica, la asamblea resolvió, con carácter grave y urgente, la declaración de conflicto", concluye el SUTRE.

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