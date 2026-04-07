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Sociedad Cooperativismo |

Fondo no reembolsable

$200.000 por cooperativa: Inacoop activó un plan que financia nuevos proyectos

El fondo piloto del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), propone transformar ideas en proyectos viables con apoyo técnico y hasta $200.000.

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El Inacoop lanzó un nuevo instrumento de financiamiento orientado a fortalecer el desarrollo del sector cooperativo en Uruguay. A través del Fondo para el Desarrollo, la institución presentó un plan piloto que brindará asistencia técnica y apoyo económico no reembolsable para que cooperativas y entidades de la economía social puedan convertir ideas en proyectos concretos y sostenibles.

El anuncio fue realizado por la vicepresidenta del organismo, Flavia Carretto, quien destacó que el objetivo central de la iniciativa es acompañar a las organizaciones en etapas clave como la validación de proyectos y el análisis de su factibilidad. Según explicó, muchas veces las cooperativas cuentan con ideas innovadoras, pero carecen de los recursos técnicos necesarios para estructurarlas y llevarlas a una instancia de financiamiento o ejecución.

Asignación total

El fondo, en esta primera etapa piloto, contará con una asignación total de un millón de pesos. Cada cooperativa podrá acceder a un máximo de 200 mil pesos, destinados exclusivamente a fortalecer aspectos técnicos de sus propuestas. Esto incluye la contratación de asistencia especializada, la validación de prototipos o planes piloto, así como la formulación de proyectos de inversión más robustos.

Carretto subrayó que el carácter no reembolsable del fondo representa una oportunidad relevante para el sector, ya que permite avanzar sin asumir riesgos financieros directos en las fases iniciales. “La idea es poder articularlo también con otras necesidades y con otros fondos de financiamiento para que se puedan presentar las cooperativas”, señaló, en referencia a la posibilidad de que este apoyo funcione como una etapa preparatoria para acceder a financiamiento de mayor escala.

La convocatoria ya se encuentra abierta y está dirigida a cooperativas activas de distintas ramas, así como a otras entidades de la economía social interesadas en desarrollar o mejorar iniciativas productivas, de servicios o innovación. Desde Inacoop se enfatizó que no hay restricciones sectoriales, lo que amplía el alcance del programa a múltiples áreas de actividad.

Fortalecimiento del cooperativismo

Este nuevo instrumento se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del cooperativismo, un sector que cumple un rol clave en la generación de empleo, la inclusión social y el desarrollo territorial en Uruguay. En ese sentido, la apuesta por la asistencia técnica y la validación de proyectos busca mejorar la calidad de las iniciativas presentadas y aumentar sus posibilidades de éxito a largo plazo.

El lanzamiento de este fondo piloto también permitirá a Inacoop evaluar el impacto de este tipo de herramientas y ajustar futuras convocatorias en función de la demanda y los resultados obtenidos. De consolidarse, podría convertirse en un mecanismo permanente de apoyo para el ecosistema cooperativo.

Con esta iniciativa, el organismo apuesta a reducir una de las principales barreras que enfrentan las cooperativas, la falta de recursos para estructurar proyectos sólidos. La combinación de financiamiento y acompañamiento técnico aparece así como un paso clave para potenciar el crecimiento del sector y su aporte a la economía nacional.

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