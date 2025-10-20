A partir de diciembre los bancos privados cambiarán el horario de atención al público

Los bancos atienden desde la mañana en la mayoría de los países, como Argentina y Brasil desde la 10, en España a las 8:30 y también en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, comienza en la mañana.

Mientras tanto, la atención a través de la banca digital, telefónica y cajeros automáticos se mantendrá en su modalidad y horario habituales. En febrero de 2026 se realizará una evaluación de la medida.

Cambio en horarios

"Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores", concluye la ABPU.

Finalmente la ABPU celebra "la posibilidad de implementar medidas que mejoren la experiencia de los usuarios, promuevan la conciliación laboral y familiar, y acerquen al país a los estándares más modernos de atención financiera".