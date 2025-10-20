Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

de 10 a 14

A partir de diciembre los bancos privados cambiarán el horario de atención al público

Según la Asociación de Bancos el cambio busca poner a Uruguay a tiro de las prácticas internacionales en la materia.

Bancos cambiarán horarios.
Por Redacción Caras y Caretas

A partir del 15 de diciembre los bancos privados de plaza - BBVA, Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank- tendrán un nuevo horario de atención al público. Las sucursales atenderán de 10 a 14 horas.

Indica la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) que, además de alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales, el cambio "busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano".

Recuerda ABPU que el horario bancario en Uruguay tiene una larga historia de más de 80 años, con décadas de funcionamiento vespertino. El tradicional horario de 13 a 17 horas es, para la gremial, una práctica "desfasada frente a los estándares internacionales y a las demandas del público actual".

Los bancos atienden desde la mañana en la mayoría de los países, como Argentina y Brasil desde la 10, en España a las 8:30 y también en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, comienza en la mañana.

Mientras tanto, la atención a través de la banca digital, telefónica y cajeros automáticos se mantendrá en su modalidad y horario habituales. En febrero de 2026 se realizará una evaluación de la medida.

Cambio en horarios

"Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores", concluye la ABPU.

Finalmente la ABPU celebra "la posibilidad de implementar medidas que mejoren la experiencia de los usuarios, promuevan la conciliación laboral y familiar, y acerquen al país a los estándares más modernos de atención financiera".

