Gobierno de Bolivia sostiene que Marset está fuera del país

García López también apuntó que el propio Marset se comunicó con él a través de una videollamada que estaba protegido por altos mandos de la Policía boliviana, tanto por los de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) como por los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

"Escalada de violencia"

Consultado al respecto, el viceministro Aguilera indicó que “son aspectos que se tienen que verificar”, y señaló que el secuestro constituye una escalada de violencia propia de organizaciones criminales.

“Cuando hablamos de un secuestro, es una escalada de violencia que se da dentro de los órganos criminales. Pretende no solo generar temor. Como sabemos, las amenazas luego pasan a hechos de violencia como otro secuestro y, en todo caso, sicariato”, explicó la autoridad en contacto con los medios.

Según Aguilera, existen tres factores que motivan este tipo de hechos en el mundo del crimen organizado: la disputa por rutas ilícitas, el mantenimiento de la disciplina interna en las organizaciones y la imposición de nuevos liderazgos o estructuras criminales.

“Esto significa que las palabras que ha advertido el señor alias ‘El Colla’ deben ser consideradas por nuestra Policía Boliviana para efectuar las búsquedas que sean necesarias, aunque ya las personas que habían sido privadas de su libertad se encuentran con su familia, en su casa, después de haber brindado una entrevista a los órganos policiales”, añadió.

A Marset ya no le pisan los talones en Bolivia

El Viceministro, recordado por asegurar que le estaban pisando los talones al uruguayo luego de que este fugara de Santa Cruz a fines de julio 2023, comunicó ahora que se intensificaron las coordinaciones con policías y organismos internacionales, los cuales informaron previamente que Marset se encontraría fuera de las fronteras bolivianas.

Sin embargo, aclaró que toda información proveniente de integrantes o vinculados a núcleos criminales debe ser analizada por los órganos de inteligencia del país.

“Estas informaciones deben ser consideradas precisamente por los órganos de inteligencia para efectuar las búsquedas necesarias y brindar certidumbre al país”, añadió.