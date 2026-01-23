¿A qué se debe?: OSE advierte por posibles cambios de sabor en el agua

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió un comunicado dirigido a la población de Montevideo y el Área Metropolitana en el que advierte sobre posibles cambios temporales en el sabor y el color del agua potable.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
¿A qué se debe el cambio de sabor en el agua?
Según informó el organismo, las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía provocaron un aumento de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de los niveles normales. Esta situación afecta al agua bruta que se potabiliza en la Planta de Aguas Corrientes y puede generar variaciones perceptibles en el agua distribuida.
OSE aclaró que estos cambios no implican afectación alguna para la salud y que el agua continúa siendo apta para el consumo humano. Los controles de calidad se mantienen de forma permanente para garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos.
Desde el organismo se explicó que este tipo de episodios suele darse luego de eventos climáticos intensos y que, si bien pueden resultar notorios para los usuarios, suelen ser transitorios y se corrigen a medida que mejoran las condiciones del agua de origen.
Personal técnico y operativo trabaja en el ajuste de los procesos de potabilización para restablecer las características habituales del suministro. OSE recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante cualquier actualización sobre la evolución de la situación.