¿A qué se debe?: OSE advierte por posibles cambios de sabor en el agua

Desde el organismo se explicó que este tipo de episodios suele darse luego de eventos climáticos intensos y que, si bien pueden resultar notorios para los usuarios, suelen ser transitorios y se corrigen a medida que mejoran las condiciones del agua de origen.

Personal técnico y operativo trabaja en el ajuste de los procesos de potabilización para restablecer las características habituales del suministro. OSE recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante cualquier actualización sobre la evolución de la situación.