Accidente de tránsito fatal involucró al padre de un futbolista de selección uruguaya

"Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la motocicleta de 51 años, resultó gravemente lesionado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente se constató su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, no presentó lesiones", sostiene el documento.

Las autoridades, decidieron dejar emplazado al conductor de la camioneta, quien al momento del hecho llevaba a un nieto a la escuela.

Fiscalía dispuso pericias

A su vez, la Fiscalía dispuso la concurrencia de Policía Científica, pericias a los vehículos, relevamiento de cámaras y testigos, así como la realización de espirometría al conductor de la camioneta y alcoholemia al conductor de la motocicleta.

Por estas horas, según se pudo saber, el futbolista está evaluando junto al área deportiva de la selección los pasos a dar, sobre todo para definir si se queda a disputar los amistosos en Londres y Turín o si viaja rumbo a Uruguay para estar cerca de la situación.